¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬º£µ¨»Ä¤ê»î¹ç¤ò·ç¾ì¤Ø¡ÄÈèÏ«¹üÀÞ¤Î¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¡Ö¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@jackgrealish¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯²Æ¤ËÅö»þ¤Î±Ñ¹ñ¿Í»Ô¾ìºÇ¹â³Û¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Çµ±¤¤òÊü¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ÏºòÇ¯²Æ¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¡ÊWG¡Ë¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï22»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤òÈá·à¤¬½±¤¦¡£Àè·î20Æü¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬Â¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÎ¥Ã¦¼Ô¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡×¤ÈÍîÃÀ¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ¥Ã¦´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤À¤¬¡¢9Æü¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤è¡£¼ê½Ñ¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢º£¤ÏÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤ÈÁ°¤è¤ê¤â·ò¹¯¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤Æ°ÊÍè¡¢ËÍ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Éüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬º£²Æ¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹Ë¾¤ß¤ÏÀä¤¿¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
