¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¹¥Î¥Ü¹¤á¤ë¡×Â¼À¥¿´³ñ¤ÎÌ´¤«¤Ê¤¦¡Ä¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ò¡Ö¤â¤Ã¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡×
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¡áÆÉÇä¼èºàÃÄ¡ÛÂè£²£µ²óÅßµ¨¸ÞÎØ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ÏÂè£´Æü¤Î£¹Æü¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¡¢Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡Ë¡Ê£²£±¡Ë¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±£·£¹¡¦£°£°ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¤Ç¤ÏÆüËÜÀª½é¤ÎÍ¥¾¡¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï£±£·ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤ÇÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢£±¡¢£³²óÌÜ¤Ë¤¤¤º¤ì¤â£¸£¹ÅÀÂæ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡Ë¡ÊÆ±¡Ë¤¬£±Ê¬£±£³ÉÃ£¹£µ¤Ç£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹âÌÚ¤Ï²ÆÅßÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤ÎÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£¸¸ÄÌÜ¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£Î£È¡¢£È£Ó£±£°£·¥á¡¼¥È¥ë¡¢£ËÅÀ£¹£¸¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡Ë¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¹ç·×£²£¶£¶¡¦£°ÅÀ¤ÇÆ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡Ë¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤Ï£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´·¯¤Î¡©¡×
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¶¥µ»¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Â¼À¥¤Î¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¹¤á¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡£±£·ºÐ¤À¤Ã¤¿£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁª¼ê¤À¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´·¯¤Î¡©¡×¡£ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¤¤¤¦¼ïÌÜ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤âÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ºòÇ¯£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£Áª¼êÌÜÀþ¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£Àè·î¤Î¾Þ¶âÂç²ñ¡Ö£Ø¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ï¸ÞÎØÌó£²½µ´ÖÁ°¤Î³«ºÅ¤Ç·ç¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ªº×¤êÅª¤ÊÂç²ñ¤À¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È½Ð¾ì¡£½Ä£³²óÅ¾¡¢²££´²óÅ¾È¾¤¹¤ëÂçµ»¤ò¼ÂÀï¤Ç¤Ï½÷»Ò¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤³ê¤ê¡×¤¬¸ýÊÊ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤Ï±ï¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¶¥µ»¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤¿Â¼À¥¤Ï½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤é½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ø¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¸À¤¨¤ÐÂ¼À¥¿´³ñ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄü¤á¤º¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡Ê¾®ÂôÍýµ®¡Ë