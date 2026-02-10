C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¡É¤Ï½ªÎ»¤«¡Ä¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë´´Éô¤¬Ìò¿¦Éüµ¢¡¢Ì¤Ê§¤¤µëÍ¿¤â»ÙÊ§¤¤¤Ø¡©
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤è¤ë¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¡É¤¬½ª·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡£9Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢2023Ç¯1·î¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£ÃæÅì¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»127»î¹ç½Ð¾ì111¥´¡¼¥ë22¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢41ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î·èÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤À¤¬Ä¾¶á¤Î¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤ò2»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¸ø¶¦Åê»ñ»ñ¶â¡ÊPIF¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤À¤¬¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¼«¿È¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬Â¾¤Î3¥¯¥é¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö´´Éô¤¬PIF¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÊä¶¯¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢ºÐÈñ¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿±Ä²þÁ±¤òµá¤á¤¿¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¡É¤ò´º¹ÔÃæ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤è¤ë¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¡É¤Ï´Ö¤âÌµ¤¯½¸·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PIF¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÎÂÚÇ¼µëÍ¿¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¥·¥â¥ó¡¦¥³¥¦¥Á¡¼¥Ë¥çSD¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Û¥»¡¦¥»¥á¥ÉCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ÎÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤ò²ò½ü¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°Âè22Àá¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥È¥ÕÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥È¥ÕÀï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤Ë¥¢¥ë¥«¥À¥°¡Ê¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤òÀï¤¦¤¬¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2027Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢º£²Æ¤ËÈ¯Æ°²ÄÇ½¤Ê4300Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó80²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
