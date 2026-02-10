¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÎÞ¤ÎÇÔÀï ¼ã¤¥¨¡¼¥¹ÎØÅçÌ´³ð¤¬´¶¤¸¤¿¡ÖÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡£²·î£¹Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½"¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó"¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°£³»î¹çÌÜ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£³¤ÈÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô¤Ç¤Ï29ËÜÂÐ23ËÜ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¡Ê¿ôÅªÍ¥°Ì¤ÇÀï¤¨¤ë¡Ë¤Î»þ´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤ÏÍ½Áª£ÂÁÈ¤Ç£±¾¡£²ÇÔ¡££µ¥Á¡¼¥àÃæ£³°Ì°Ê¾å¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖºÇ½ªÀï¤Ç¼ó°Ì¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ò²¼¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÉé¤±¤ë¡×¤È¡¢¾ò·ï¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼ó¤ÎÈé°ìËç¤Ç»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê£²»î¹çÌÜ¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤Ï½øÈ×¤Ë£³¼ºÅÀ¤·¡¢¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤â½øÈ×¤Ç£²¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°È¾¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤»¤¿¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¾®ÃÓ»í¿¥¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬²ù¤·¤µ¤ËÎÞ¤ò¿¡¤¦¤Ê¤«¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÅ¸³«¤òÎäÀÅ¤Ë¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ë"¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦"¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½øÈ×¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢£²¼ºÅÀ¤âÊÖ¤»¤ëÈÏ°Ï¤Î¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º......¡£È¿¾ÊÅÀ¤Ï¡¢¡ÊÁê¼ê¤Î¡Ë¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½Ä¤Ë¹Ô¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¹¶·âÃæ¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃ¥¤ï¤ìµÕ½±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¤«¤é¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¿Ä¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤³¤ËµÕÅ¾¤ä¶¯²½¤ÎÆ»¶Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¸å¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥¯¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎØÅçÌ´³ð photo by Sunao Noto / JMPA
¡¡Âè£±¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï°¤¤Æþ¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¥É¥¤¥ÄÀï¤Î½øÈ×¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¼ºÅÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Æþ¤êÊý¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·12Ê¬34ÉÃ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Þ¥Æ¥£¥ë¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁ°¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀÈ¤µ¤¬½Ð¤¿¡£18Ê¬51ÉÃ¤Ë¤â³°Â¦¤ò²ó¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥ó¤Ë¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤«¤é¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ò¿©¤é¤¦¡£GK¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´ó¤»¤Î´Å¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ú¡ÖÆ°¤Åª¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë...¡×¡Û
¡¡¤À¤¬ÆüËÜ¤â22Ê¬48ÉÃ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤«¤éÉâÅÄÎ±°á¤¬¥¹¥é¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¹ë²÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ç£±ÅÀº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢£³¥Ô¥ê¡ÊÂè£³¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¼ºÅÀ¤ÏËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤Ç......¡×
¡¡ÉâÅÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤¬Â³¤«¤º¡¢ºÆ¤Ó¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ï¥·¥å¡¼¥ÈËÜ¿ô15ËÜÂÐ£´ËÜ¤È°µÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÕÅ¾¤É¤³¤í¤«¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·×£³ÅÙ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â²ÝÂê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè£³¥Ô¥ê¥ª¥É¤ÎËÁÆ¬¡¢Ì£ÊýÆ±»Î¤¬¸òºø¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òµö¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â´Å¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤µ¤äÁÇÁá¤µ¡¢Ï¢·¸¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¼ºÅÀ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡51Ê¬£±ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢»Ö²ì¹È²»¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬GK¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃÆ¤«¤»¡¢¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¡£VAR¤Ç¤Î¥´¡¼¥ëÈ½Äê¤ÇÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ºÆ¤Ó£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÔ¹¶¤â¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤¯......¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç23ºÐ¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¢ÎØÅçÌ´³ð¤ÏºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÊÁ¤À¤¬¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Í¥¹¤ÇÍ¥¤ê¡¢±Ô¤¤¥¿¡¼¥ó¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÂçÊÁ¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÁª¼ê¤òËÝÏ®¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½ÓÉÒÀ¡ßÏ¢Æ°¡×¤ÏÆüËÜ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´õË¾¤ÎÅô¤À¡£
¡ÖÆ°¤Åª¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢"µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥³¥¢"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¡¢ÎØÅç¤ÏÀÖ¤¤ÌÜ¤Çµã¤¼ð¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌµÇ°¤µ¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡Ö¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò·è¤á¤¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê......¤¤¤í¤¤¤íÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»Ö²ì¡Ë¹È²»¤Á¤ã¤ó¤¬£±ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¡¢Î®¤ì¤â¤³¤Ã¤Á¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¡¢À¤³¦¤È¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÎØÅç¤Ï¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤¤Ìî¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï½Ð¾ìÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¼êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÀï¤Ïµ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¶¹¤¤¥ê¥ó¥¯¤äÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÀï¤«¤é¤Ï¡¢¹©É×¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âè£±¥Ô¥ê¥ª¥É½øÈ×¡¢ÎØÅç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤¿¤á¤òºî¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¸å¡¢¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÁö¤Ã¤¿ÌîÏ¤Î¤ºù¤Ë¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍý¤ËÆÍÇË¤ò»î¤ß¤º¡¢¥¿¡¼¥ó¤ä¹¥¥Ñ¥¹¤ò¿ï½ê¤Ë¸«¤»¡¢Áê¼ê¤òÏÇ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤â»î¹ç¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎØÅç¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤º¡¢µ¤¾æ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²·î10Æü¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤Ï´¥º¥°ìÚ³¤È¤Ê¤ë¡£¶¯Å¨¤À¤¬¡¢¾¡»»¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀê¤¦°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£