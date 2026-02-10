¡Ö¤³¤ÎÉÔÎÑ½÷¤Î¤»¤¤¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¡£¤â¤¦¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×´Ú¹ñ¤Î¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬¾×·â¹ðÇò¡¢Á´ÌÌÀïÁè¤Ø
¸µ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¡¢¡ÖÈþ¿Í·õ»Î¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¤¬¡¢¸µÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤éË½Ïª¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÏÀÁè¤ÎÃæ¤ÇÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¼Â¤ò¸ø³«¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¡¢¡ÈÀÅª´Ø·¸¡É»þ¤Î¾õ¶·¤ò¹ðÇò¡ÖÃË¤À¤Ã¤¿¡×
¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¤Ï2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2021Ç¯8·î30ÆüÉÕ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ª¥È¡¼¥¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ¢¤Ã¤¿¤è¡£¤è¤¯¿²¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¡Ö¤¦¤ó¡¢¥ª¥Ã¥Ñ¡Ê¤ª·»¤µ¤ó¡Ë¤â¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÆÌ©¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2021Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢´ûº§ÃËÀ¤ÈÉÔÎÑ½÷¤È¤Î²ñÏÃ¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉÔÎÑ½÷¤Î¤»¤¤¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ï²æËý¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âºÆ¤ÓÉÔÎÑ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»ä¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆóÅÙ¤âÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢È¿¾Ê¤â¤Ê¤¯¡¢º£¤â³Ø¹»¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¬¤éÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¡¢¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤â¤¦¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÄÉ²Ã¤ÎË½Ïª¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¤Ï2011Ç¯¡¢5ºÐÇ¯²¼¤Î¸µ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¡¦´Ú¹ñÂåÉ½A»á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥¸¥ç¤È¤ÎºÆº§·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥¸¥ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Êº¾µ½¹Ô°Ù¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ÆÇËÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥¸¥ç¤ÏÀÊÌ¤¹¤é¤âµ¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¾µ½¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¡¢¹µÁÊ¿³¤ÇÄ¨Ìò13Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¤â¶¦ÈÈ¤Þ¤¿¤Ïº¾µ½¤Û¤¦½õ¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢·ùµ¿¤Ê¤·¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡þ¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1981Ç¯9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹154cm¡£Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¸µ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï²áµî4Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2008Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¸Ä¿Í¶ä¥á¥À¥ë¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤ÇÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¸µ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥¯¤È·ëº§¡¢2013Ç¯4·î¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯8·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥½¥¦¥ë¹¾Æî¶è¤Ç¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¶µ¼¼¡Ö¥Ê¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£