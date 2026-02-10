Ä¨Ìò·º¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿½Ð¾ì»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÅÐÏ¿ÉÔÈ÷¤¬È¯³Ð
½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ËÅÐÏ¿ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤Ï2024Ç¯3·î17Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¥·¥ê¡¼¥º2024¡×¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥ºÀï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¤â¸«¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤Î¥»¥¯¥·¡¼»Ïµå¼°
¤½¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç½°Ê¸²½·Ý½Ñ´ë²è¶È¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
2·î10Æü¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥¢¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À©ºî¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖË¡¿ÍÀßÎ©¤Î²áÄø¤Ç¶È¼ï¤òÊñ³çÅª¤ËµºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ØÏ¢¤Î¶È¼ï¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Í×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢Ì¤ÅÐÏ¿ÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¶È¼ïÆâÍÆ¤òºÆ³ÎÇ§¤·À§Àµ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±Æü¸áÁ°¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤¬Âç½°Ê¸²½·Ý½Ñ´ë²è¶È¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤Ï2022Ç¯6·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡×¤ò¡¢º£·î4Æü¤ËÆ±¶È¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡×¤ÎÂåÉ½¤Ï¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¤¡¦¥Á¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬¼ÒÆâ¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÅÐµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¹Ô¤ÎÂç½°Ê¸²½·Ý½Ñ»º¶ÈÈ¯Å¸Ë¡¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Þ¤¿¤Ï½¾¶È°÷1¿Í°Ê¾å¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¤Î·Á¤Ç³èÆ°¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤ä´ë²è²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç½°Ê¸²½·Ý½Ñ´ë²è¶È¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï2000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó200Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÅÐÏ¿ÉÔÈ÷¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥«¥Ê¥À¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤ÇÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¹â¹»¤ÎÅÓÃæ¤Ç´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£±éµ»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»öÌ³½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤«¤é3Æü¸å¤Ë¡Ø¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥° ·à¾ìÈÇ¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Netflix±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥³¡¼¥ë¡Ù¤Ç¥è¥ó¥¹¥¯Ìò¤ò±é¤¸¡¢¿·¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Netflix¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥³¥ê¥¢¡§Åý°ìÄÌ²ß¤òÃ¥¤¨¡Ù¤Ç¥È¡¼¥¥ç¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£