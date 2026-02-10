ENHYPEN¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÂ¸ºß´¶¡ªK-POP¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È²Í¤±¶¶¡É¤Ë¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡×
ENHYPEN¤Î¥½¥ó¥Õ¥ó¤¬¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈK-POP¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È²Í¤±¶¶¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡¢2·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³«²ñ¼°¤ä¶¥µ»´ÑÀï¤Ê¤É¡¢Âç´ÚÂÎ°é²ñ¹ÊóÂç»È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀºÎÏÅª¤Ë¿ë¹Ô¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥³¥ê¥¢¤Î¾ðÇ®¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ë»²²Ã¡ª
¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ï½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊÌ¤Î»Ñ¤ÇºÆ¤ÓÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤ä¶¥µ»´ÑÀï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê»þÂå¤Ë´¶¤¸¤¿¾ðÇ®¤È»×¤¤½Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥½¥ó¥Õ¥ó¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£5Æü¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ½°¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤òÌµ»ö¤Ë´°Áö¤·¡¢Íâ6Æü¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤«¤é¸ø¼°¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢³«²ñ¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢7Æü¤È9Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ò´ÑÀï¤·¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥³¥ê¥¢¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¥½¥ó¥Õ¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´ÑÀï¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢IOCÂ¦¤«¤éÂ¨ºÂ¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢»î¹çÁ°¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£±þ±ç¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥½¥ó¥Õ¥ó¤ÎÉý¹¤¤³èÆ°¤Ë¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡£5Æü¤È8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ê¥¢¥Ï¥¦¥¹¤È¥á¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊMPC¡Ë¤Ç·×2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥®¥ê¥·¥ã¤Ê¤É¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼èºà¤ËµÍ¤á¤«¤±¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥³¥ê¥¢¤Î¹ñ²ÈÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê¾ÝÄ§À¤ò»ý¤Ä¹ÊóÂç»È¤È¶¦¤ËÊâ¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡ØSHOUT OUT¡Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ØÏ¢¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¹Êó³èÆ°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥½¥ó¥Õ¥ó¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤Î³èÌö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ENHYPEN¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÏ¢·ë¡É¤È¤¤¤¦³Ë¿´Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÅÀ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£²áµî¤È¸½ºß¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È²»³Ú¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤ò±Û¤¨¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Èà¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡É¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»öÎã¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
ENHYPEN¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢¡ÈÏ¢·ë¡É¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Àº¿À¤È¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£³«²ñ¼°¤Ç¡¢IOC°Ñ°÷Ä¹¤Î¥«¡¼¥¹¥Æ¥£¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡ÊKirsty Coventry¡Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï·ã¤·¤¯¶¥¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤òÎå¤Þ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¡ÈÏ¢·ë¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ENHYPEN¤¬ÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÏ¢·ë¤ÎÎÏ¡É¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡þSUNGHOON¡Ê¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡£CJ ENM¤ÈBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊ»Ë¡¿ÍBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØI-LAND¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2020Ç¯11·î¤ËENHYPEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ½Ð±é°ÊÁ°¤ÏBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê½Ð¿È¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿Åö»þ¤«¤éÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØI-LAND¡ÙÊüÁ÷Åö»þ¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢ËèÆüÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£