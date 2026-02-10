»à¸å¤Ë5ºÐ¾åÌ¤º§ÃËÀ¤È¡ÈÌ½º§¡É¡ÄÎø¿ÍÂð¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÈ¯¸«¡¢26ºÐ¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î19²ó´÷
½÷Í¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥À¥Ó¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¡¢19Ç¯¤Î»þ¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥À¥Ó¥ó¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯2·î10Æü¡¢¥½¥¦¥ë¹¾Æî¶è»°À±Æ¶¤ÎÎø¿ÍÂð¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯26¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù½Ð±é½÷Í¥¡¢44ºÐ¤ÇÀÂµî
1980Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥À¥Ó¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2000Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø´Å¤¤²Ö²Ç¡Ù¤ä¥·¥Ã¥È¥³¥à¡Ø½çÉ÷»ºÉØ¿Í²Ê¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¤ª¶â.com¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡ØÇ³¤æ¤ë·î¡Ù¤Ç¤Ï¹ñÌ±Åª½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ê¹ß¤Ï¥·¥Ã¥È¥³¥à¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡Ù¤ä¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×3¡Ù¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤·¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿2003Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²°º¬Éô²°¤Î¥Í¥³¡Ù¤Ï¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¡¢¸Î¿Í¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·»²Ç¤Ï19ºÐ¡Ù¡Ø¤½¤Î²Æ¤ÎÂæÉ÷¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÂ¾»¦¤Îµ¿¤¤¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎ¤ËÂ¾»¦¤Îº¯À×¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ä¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥À¥Ó¥ó¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Îø¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¡¢Â¾»¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤¬°ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬2¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÍýÍ³¤«¤é¡¢°äÂ²¤ÏºÆÁÜºº¤òµá¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2Æü¸å¤ËÈéÉæ²Ê¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í§¿Í¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢Î¹¹Ô¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ë¶É¡¢°äÂ²¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç²òË¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ±¡¤Ï¡ÖÂ¾»¦¤Îº¯À×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë·ëÏÀ¤ò²¼¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤³¤½¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Î¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²òË¶·ë²Ì¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Î¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÌ¼¤È¤Î¸ò¿®¡É¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµÇ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤À¡×¡ÖÀå¤â½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉËÜÅö¤Ë·ì¤¬¸ý¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼«»¦¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌ¼¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¸Î¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤¿ÎîÇÞ»Õ¤¬¡Ö»ä¤ÏÁ´ÉôÊ¬²ò¡¢»ä¤ÏÁ´ÉôÊ¬²ò¡ª¡×¡Ö¤½¤Î»þ¡¢»ä¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»à¤Î¤¦¤È¤·¤¿¤«¤é»à¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬Êì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼»à¤Ì¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¸Î¿Í¤òÉî¿«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎtvN¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤âÌ¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸Î¿Í¤ÎÊì¤Î¡¢Èó¾ï¤ËÀÚ¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£º¨¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿¿Ùõ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤·¡¢°Õ¿Þ¤äÏÄ¶Ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
»à¤«¤é4Ç¯¸å¤Î2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ì½º§¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢À¤´Ö¤Ë¶Ã¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Ì¤º§¤Î¤Þ¤ÞÁá¤¯¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¸Î¿Í¤ÎÎî¤ò°Ö¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Êì¿Æ¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î¿Í¤ÏÊì¿Æ¤¬Áª¤ó¤À1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÌ¤º§ÃËÀ¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë