SEVENTEEN¡¦¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç²÷µó¡ª1st¥ß¥ËAL¡ØSerenade¡Ù¤¬¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§¾Ú³ÍÆÀ
SEVENTEEN¤Î¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Þ¤¿°ì¤ÄµÏ¿¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
2·î10Æü¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSerenade¡Ù¤¬¡¢1·îÅÙ´ð½à¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ç¡Ä¡×¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢CARAT¤È¤ÎÁø¶ø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÎß·×½Ð²ÙËç¿ô¤ò´ð½à¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¡Ê10ËüËç¡Ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê25ËüËç¡Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê50ËüËç¡Ë¤Ê¤É¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§¾Ú¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SEVENTEEN¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄÌ»»3²óÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§¾Ú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡ß¥¦¥©¥Ì¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØTHIS MAN¡Ù¡¢¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ß¥ß¥ó¥®¥å¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ò´Þ¤á·×18Ëç¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§¾Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSerenade¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯ÇäÅöÆü¤À¤±¤ÇÌó10ËüËç¶á¤¯¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê1·î22ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤âÆ±¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¡Ê2·î5ÆüÉÕ¡Ë¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¡¢Îä¤á¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBlue¡Ù¤âÆüËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï1·î26Æü¡¢ÆüËÜSpotify¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ð¥¤¥é¥ë¡¦¥½¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Å»ë¤ÎK-POP»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀµÅýÇÉ¥Ð¥é¡¼¥É¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿°ÛÎã¤ÎÀ®²Ì¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØBlue¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡ØBlue¡Ù¤òÁÞÆþ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢YouTube´Ú¹ñ¤ÎºÇ¿·¡Ö½µ´Ö¥·¥ç¡¼¥Ä¿Íµ¤¶Ê¡×¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§1·î30Æü¡Á2·î5Æü¡Ë¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥É¥®¥ç¥à¡ÊDK¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥½¥¯¥ß¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹178cm¡£·ÝÌ¾¡È¥É¥®¥ç¥à¡É¤Î´Á»úÉ½µ¤Ï¡ÈÆ»·ó¡É¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¤ò·ó¤Í¤ë¿Í¡¢Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SEVENTEENÆâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É²Î¾§ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿È¯¸À¤äµóÆ°¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡þ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥×¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡£¿ÈÄ¹174cm¡£2012Ç¯¤«¤éPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢3Ç¯2¥«·î¤ÎÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹â¤¤MC¥¹¥¥ë¤äÍ¥¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡£