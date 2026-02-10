Stray Kids¡¢´Ú¹ñ¤Ç6ÅÙÌÜ¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ·èÄê¡ª°¦¤é¤·¤¤¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ·Ñ¤â
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥× Stray Kids¤¬¡¢Íè¤ë3·î¤È4·î¤Î2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖSTAY in Our Little House¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
µî¤ë2·î9Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Stray Kids¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖStray Kids 6TH FANMEETING ¡ÆSTAY in Our Little House¡Ç¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥ë¥Ã¥¯
¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Stray Kids¤Ï3·î28¡Á29Æü¡¢4·î4¡Á5Æü¤ÎÁ´4²ó¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢STAY¡ÊStray Kids¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¡£
³Æ½µ¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë3·î29Æü¤È4·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢Beyond LIVE¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢Stray Kids¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¥¢¥¸¥È¤Ø¤ÈSTAY¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤ÊÉÛ¤ä²È¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤ÎÁ°¤Ç¡¢8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î¾®¤µ¤Ê²È¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
Stray Kids¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÙ¤ËÆÃ¿§¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ä¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢STAY¤È³Ú¤·¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£
STAY¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
（記事提供＝OSEN）
