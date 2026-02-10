N.Y.C.SAND¿·ºî♡¥³ー¥Òー¹á¤ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥é¥Æ¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É
N.Y.C.SAND¤«¤é¡¢¥³ー¥Òー¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¼Àù¤ê¥³ー¥Òー¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò½Å¤Í¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£»ë³Ð¤Ë¤âÈþ¤·¤¤Â¿ÁØ¹½Â¤¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¾å¼Á´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹♡
¥³ー¥Òー¤È¥Á¥ç¥³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Â¿ÁØ¤ÎÌ£¤ï¤¤
¿¼Àù¤ê¥³ー¥Òー¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹á¤ê¹â¤¯¿æ¤¾å¤²¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥³ー¥Òー¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥µ¥ó¥É¡£
¤µ¤é¤ËÁ´ÂÎ¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¸¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥³ー¥Òー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò¹ï°õ¤·¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥ë½Õµ¨¸ÂÄê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢´Å¤µ¤È¤´¤Á¤½¤¦¤Î½Õ»þ´Ö
¾å¼Á´¶ºÝÎ©¤ÄÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥µ¥ó¥É
¡ÖN.Y.¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥é¥Æ¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡õW¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÇ»Ã¸¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹á¤ê¤È¿§ºÌ¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¤ä¤µ¤·¤¯¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢»ë³Ð¤Ë¤âÌ£³Ð¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹Âç¿Í¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌ£¤ï¤¦Âç¿Í¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä
2026Ç¯2·î15Æü(Æü)～3·î14Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÖN.Y.¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥é¥Æ¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡õW¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¡£
3¸ÄÆþ1,620±ß¡¢6¸ÄÆþ3,240±ß(¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¢ö