¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡×»³¸ý°ìÏº¡¡¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤ª¤Ç¤ó¡×Æ±¶¿¤ÎÃçÎÉ¤··Ý¿Í¤Î»Ñ¸ø³«¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦»³¸ý°ìÏº¡Ê45¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤ª¤Ç¤ó¡×¤Èµ¤·¡¢¤ª¤Ç¤ó¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤È¤Ï¤È¤â¤ËËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢20Ç¯10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿STV¥é¥¸¥ª¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤È»³¸ý¤¯¤ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦30¡Ë¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£¤¬½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤â¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤È¥Ó¡¼¥ë¡ª¡¡¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥¤¥¤¾Ð´é¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª²È¤Ë¤ª¤Ç¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤¢¤ë¤Î·ã¥¢¥Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£