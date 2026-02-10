¡ÖÇØÃæ´Ý¸«¤¨¡×TWICE¡¦¥â¥â¡¢ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª ¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¡©¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×
´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥â¥â¤µ¤ó¤Ï2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¡¦¥â¥â¤ÎÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤âåºÎï¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ÆåºÎï¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¡©¡×¡ÖÇØÃæ´Ý¸«¤¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖºÇ¹â¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡ÖMISAMO listening party¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Ëç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£¸å¤íÂ¦¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÇØÃæ´Ý¸«¤¨¥¥ã¥ß»Ñ¤â¡ª2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¥â¥â¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤âÇØÃæ¤¬´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
