¸¶½É¤Ë¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥á¥ó ¥ê¥È¥ë¥ß¥¹¡É¤ÎÆüËÜ½é´ú´ÏÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¿·¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«
¡¡±Ñ¹ñ³¨ËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥á¥ó ¥ê¥È¥ë¥ß¥¹¡É¤ÎÆüËÜ½é´ú´ÏÅ¹¡ÖMR¡¥MEN LITTLE MISS MARKET ¸¶½ÉÅ¹¡×¤¬¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖMR¡¥MEN LITTLE MISS MARKET ¸¶½ÉÅ¹¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ³Ê¤äÆÃÄ§¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¡Ö¸ÄÀ¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ú´ÏÅ¹¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§»È¤¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ä¡¢¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¡Ö¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤ÉÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Å¹ÆâÀßÃÖ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥¤¥ó1Ëç¤¬¤â¤é¤¨¡¢¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸Ä¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶½ÉÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤ÇÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ë¡¼¥ó¡×¤âÇÛÉÛ¡£2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖMR¡¥MEN LITTLE MISS MARKET ¸¶½ÉÅ¹¡×Á°¤È¡ÖCUTE CUBE¸¶½É CANDY¡ùA¡ùGO¡ùGO¡ª¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×Á°¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥á¥ó ¥ê¥È¥ë¥ß¥¹¤Ï1971Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤Îºî²È¡õ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ï¡¼¥°¥ê¡¼¥ô¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿³¨ËÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢À¤³¦17¸À¸ì¤Ç400ºý°Ê¾å¤¬½ÐÈÇ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÎß·×2²¯5000Ëüºý°Ê¾å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊÝÍ¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¹¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖMR¡¥MEN LITTLE MISS MARKET ¸¶½ÉÅ¹¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ³Ê¤äÆÃÄ§¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¡Ö¸ÄÀ¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ú´ÏÅ¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Å¹ÆâÀßÃÖ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥¤¥ó1Ëç¤¬¤â¤é¤¨¡¢¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸Ä¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶½ÉÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤ÇÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ë¡¼¥ó¡×¤âÇÛÉÛ¡£2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖMR¡¥MEN LITTLE MISS MARKET ¸¶½ÉÅ¹¡×Á°¤È¡ÖCUTE CUBE¸¶½É CANDY¡ùA¡ùGO¡ùGO¡ª¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×Á°¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥á¥ó ¥ê¥È¥ë¥ß¥¹¤Ï1971Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤Îºî²È¡õ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ï¡¼¥°¥ê¡¼¥ô¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿³¨ËÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢À¤³¦17¸À¸ì¤Ç400ºý°Ê¾å¤¬½ÐÈÇ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÎß·×2²¯5000Ëüºý°Ê¾å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊÝÍ¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¹¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£