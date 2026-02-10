¡ÖÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×»°·åÅþÃ£¤Î¹ÃÉÜ38ºÐFW¡¢58ºÐ±ÑÍº¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë´î¤Ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Ê¤¡¡×
¡¡¥×¥í41Ç¯ÌÜ¡¢58ºÐ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¶¯¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£²·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢»°±ºÃÎÎÉ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿Ê¡Åç¡ÊJ£³¡Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡ÊJ£²¡Ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃíÌÜ¤Î¥«¥º¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀèÈ¯½Ð¾ì¡£CF¤È¤·¤ÆÁ°Àþ¤Çµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«¿Ø¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÊü¤Æ¤º¡££°¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿20Ê¬¤Ë¡¢33ºÐ¤ÎÈõ¸ý´²µ¬¤È¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢³«»Ï£³Ê¬¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¹ÃÉÜ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢»°Ê¿ÏÂ»Ê¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»°Ê¿¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³«ËëÀï±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÆ´¤ì¤Î¥«¥º¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë²£ÉÍFC¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î»þ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤Ä¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÆ÷¤¤ÓÌ¤¤¤À¤³¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Ê¤¡¡£¤½¤Î»þ¤âº£¤âºÇ¹â¤Ë¤¤¤¤Æ÷¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡£¾Ð¡×
¡¡¸½ºß38ºÐ¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÈ±·Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê»°Ê¿¤Ï¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤«¤é¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢J£±¤Ç44»î¹ç£¸ÆÀÅÀ¡¢J£²¤Ç380»î¹ç81ÆÀÅÀ¡¢J£³¤Ç15»î¹ç10ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¡£Æ±Âç²ñ¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ÏÀáÌÜ¤Î¡Ö100¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡»°Ê¿¤Ï¤³¤¦¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2008Ç¯7·î28Æü¡Ê¢¨Àµ¤·¤¯¤Ï27Æü¡Ë¤Î½é¥´¡¼¥ë¤«¤é18Ç¯¤¿¤Ã¤¿2026Ç¯2·î7Æü¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÄÌ»»100¥´¡¼¥ë¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸þ¾å¿´¤ò»ý¤ÁÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¢¤é¤æ¤ëÓÌ³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÃÉÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó£¹ÈÖ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸þ¾å¤·Â³¤±¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î±ÑÍº¡ß¹ÃÉÜ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ªÇ®¤¤£²¥·¥ç¥Ã¥È
