2·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©¿¹Ä®¤Ç½»Âð¤Ê¤É2Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
10Æü¸áÁ°5»þ55Ê¬º¢¡¢¿¹Ä®ÃæÀî¤Ç¡Ö·úÊª2³¬¤ÎËÌÂ¦¤«¤é²Ð¤È±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ê¤É2Åï¤ò¾Æ¤¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÅ·ÎµÉÍÌ¾¸ÐÅ´Æ»±ó¹¾°ìµÜ±Ø¤«¤éÆî¤ØÌó3¥¥í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£