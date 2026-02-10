Å·³¤Í´´õ¡¢¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤Î°ËÆ£º»è½¤Ë20Ç¯Á°¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¸å¤ËÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡Ö¥¹¥´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Å·³¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤Î°ËÆ£º»è½¡ÊÅö»þ11ºÐ¡Ë¤Ë³Ý¤±¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤ì¤¾Àè¸«¤ÎÌÀ¡©°ËÆ£º»è½¤Ë20Ç¯Á°¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿Å·³¤Í´´õ
¡¡Å·³¤¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¾®³Ø¹»¤Î½÷À¶µ»Õ¡¦°¤µ×ÄÅ¿¿ÌðÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£»ùÆ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿°ËÆ£º»è½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¼Çµï¤Ë¥Ï¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï»ÒÌò¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿´é¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï°ËÆ£¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ËÆ£¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤âÌ³¤á¤¿¡£Å·³¤¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½÷Í¥¤µ¤óÂ³¤±¤Æ¤Í¤È¤«¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤º¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤«¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é²¿¤È¤«¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Êý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ°ËÆ£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤ì¤¾Àè¸«¤ÎÌÀ¡©°ËÆ£º»è½¤Ë20Ç¯Á°¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿Å·³¤Í´´õ
¡¡Å·³¤¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¾®³Ø¹»¤Î½÷À¶µ»Õ¡¦°¤µ×ÄÅ¿¿ÌðÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£»ùÆ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿°ËÆ£º»è½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¼Çµï¤Ë¥Ï¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ËÆ£¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤âÌ³¤á¤¿¡£Å·³¤¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½÷Í¥¤µ¤óÂ³¤±¤Æ¤Í¤È¤«¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤º¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤«¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é²¿¤È¤«¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Êý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ°ËÆ£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£