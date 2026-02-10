¡Ú´ÚÎ®¡ÛSEVENTEEN¡¢Spotify£±²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ä¶¤¨¤¬ÄÌ»»19¶ÊÌÜ¤Ë
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤¬¡¢Spotify¤Ç1²¯Ä¶¤¨¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¶Ê¤ò1¶ÊÄÉ²Ã¤·¡¢ÄÌ»»19¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ç¤Ï8Æü¡¢SEVENTEEN¤Î12ËçÌÜ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSPILL THE FEELS¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖLOVE¡¢MONEY¡¢FAME¡Êfeat¡¥DJ Khaled¡Ë¡×¤ÎÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤¬¡¢6Æü¸½ºß¤Ç1²¯5Ëü1537·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢OSEN¤Ï10Æü¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SEVENTEEN¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Spotify¤Ç²¯Ã±°Ì¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¶Ê¤ò19¶ÊÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆ±¶Ê¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢¶¯¤¤ÃæÆÇÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹³Ú¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎWOOZI¡Ê¥¦¥¸¡Ë¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¡Ø»ä¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¿´¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏÈ¯ÇäÅö»þ¡¢Á´À¤³¦200¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¿Íµ¤¶Ê¤ò·è¤á¤ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ½ü¤¯¡Ë¡Ù¤È¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡Ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì25°Ì¡¢50°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
SEVENTEEN¤Ï28Æü¤È3·î1Æü¤Ë¡¢¹á¹Á¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¸å¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥Þ¥Ë¥é¹Ù³°¤Î¥Ö¥é¥«¥ó¤ÈÂ³¤¯¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤Ç¤â³«¤¤¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢4·î4¡¢5Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤Î¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤òºÇ¸å¤Ë¡¢7¥«·îÂ³¤¤¤¿Ä¹´üÆüÄø¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£