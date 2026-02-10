¿²¤ëÁ°¤Î»õËá¤¤ÏÌ²¤ê¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤ë!?¤è¤¤Ì²¤ê¤òË¸¤²¤ë¡Ø¤ä¤ê¤¬¤Á£³ÂçNG¹ÔÆ°¡Ù¤È¤Ï
²¹¿çÌ²¤òË¸¤²¤ë»°ÂçNG¹ÔÆ°
➀ ¿²¤ëÄ¾Á°¤Ë»õËá¤¤ò¤¹¤ë
Îä¤¿¤¤¿å¤äÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë»õËá¤Ê´¤ò»È¤Ã¤Æ»õ¤òËá¤¯¤ÈÇ¾¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨³ÐÀÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»õËá¤¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
¢ ¿²¤ëÄ¾Á°¤ËÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò°û¤à
ÆþÍá¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤µ¤Þ¤¹¹Ô°Ù¤Ï NG¡£¿²¼ò¤Ê¤É¤âÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë
¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤«¤é½Ð¤ë¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤¬Ç¾¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¡¢¿çÌ²¤òÂ¥¤¹¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿²¤ë1»þ´ÖÈ¾¤«¤é1»þ´ÖÁ°¤ËÆþÍá¤¹¤ë¤È¡ý
¤è¤¤¿çÌ²¤ÈÆþÍá¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿Í¤ÏÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯ºÝ¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ÆÂå¼Õ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î²¼¤²Éý¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÎ²¹¤Ï1»þ´Ö¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤ò¤«¤±¤Æ²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯»þ´Ö¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÆþÍá¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Ì²¤ê¤ò¾¯¤·À°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¤á¤°¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÎÌë¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¡£¡Ò²¹¿çÌ²¡Ó¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÎ²¹¤âÌÈ±ÖÎÏ¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Äì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2026Ç¯2·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÀÐ¸¶¿·ºÚÀèÀ¸
°å»Õ¡¢¥¤¥·¥Ï¥é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Éû±¡Ä¹¡¢·ò¹¯¥½¥à¥ê¥¨¹Ö»Õ¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¿Ç»¡¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¡ØÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ø¤·¥·¥ç¥¦¥¬·ò¹¯Ë¡¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£