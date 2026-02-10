»ëÎÏ¸¡ºº¤Ï»ëÎÏ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤ï¤«¤ëÌÜ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤È¤Ï¡Ú£±½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤ËÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡Û
¤½¤â¤½¤â»ëÎÏ¤Ã¤Æ²¿¡©
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤Ï¡¢C¤Î·Á¡Ê¥é¥ó¥É¥ë¥È´Ä¡Ë¤¬¤É¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«Åö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¾®¤µ¤ÊC¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤Ç»ëÎÏ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¸«¤ëÇ½ÎÏ¡×¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡Ê¤Õ¤ë¤¤Ê¬¤±¡Ë¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸¡ºº¤Ç¤Ïº¸±¦¤ÎÌÜ¤òÊÌ¡¹¤Ë¤Ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾ÌÜ¤Ç¤ÏÄ´¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£Î¾ÌÜ¤Ç¤Ï¤«¤ë¤È¤è¤¤¤Û¤¦¤ÎÌÜ¤Ç»ëÎÏ¤¬Êä¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÌÜ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢´ãÉÂ¤ÎÃû¸õ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ò»ëÎÏ¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤ÇÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡ÖÉÂµ¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò³ÎÄê¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢·ë²Ì¤òA¡Ê»ëÎÏ1.0°Ê¾å¡Ë¡¢B¡Ê»ëÎÏ0.7～1.0Ì¤Ëþ¡Ë¡¢C¡Ê»ëÎÏ0.3～0.7Ì¤Ëþ¡Ë¡¢D¡Ê»ëÎÏ0.3Ì¤Ëþ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¡¢°ìÄê¤Î´ð½à°Ê²¼¤Î¿Í¤Ë¤Ï´ã²Ê¤Î¼õ¿Ç¤òÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÎÏ¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬¶á»ë¤Ê¤Î¤«Íð»ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Û¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢´ã²Ê°å¤Î¸¡ºº¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ëÎÏ¸¡ºº¤Ç¤Ï1.0°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð¡ÖÎÉ¹¥¡×¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿ôÃÍ¤¬½Ð¤Æ¤â¡ÖÎÉ¹¥¡×¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢2.0¤Î¿Í¤¬1.0¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡Ö°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ¤Î°Û¾ï¤òÃµ¤¹Æþ¸ý¤È¤Ê¤ë¸¡ºº¤Ç¡¢·è¤·¤Æ»ëÎÏ¤òÀºÌ©¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ëÎÏ¸¡ºº¤Î¡ÖC¡×¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ
¥é¥ó¥É¥ë¥È´Ä
»ëÎÏ¤ò¤Ï¤«¤ëC¤Ï¡Ö¥é¥ó¥É¥ë¥È´Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ã²Ê°å¡¦¥é¥ó¥É¥ë¥È»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î»ëÎÏ¸¡ºº»ØÉ¸¡£¼ÂºÝ¤ÏC¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ß¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£ÀÚ¤ìÌÜ¤¬¤É¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç»ëÎÏ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ëÎÏ¤ÏÄÌ¾ï¡¢»ëÎÏ·×¡Ê»ëÎÏ¸¡ºº»ØÉ¸¡Ë¤«¤é5mÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤«¤é·×Â¬¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤¬¤¢¤ë¡¢¿§¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤òÅú¤¨¤ë¡£
»ëÎÏ¸¡ºº¤Ï»ëÎÏ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
°ìÈÌÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤Î¹àÌÜ
¼«Æ°»ëÎÏ·×¤Ï¡¢¤Î¤¾¤¹þ¤à»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÄã¤á¤Î»ëÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£»ëÎÏ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´ã²Ê¤Ç°ìÅÙÂ¬Äê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Î»ëÎÏ¸¡ºº¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¼À´µ¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¤µ¤°¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¡£
»ëÎÏ¤¬¹â¤¤¡¦Äã¤¤¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
¶ºÀµ»ëÎÏ¡Ê¥á¥¬¥Í¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁõÍÑ¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø£±½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤ËÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡ÙÃø¡§Ê¿²ì¹µ®