¡Ú½Û´Ä¤Î²Ê³Ø¡Û»à¤ó¤ÀÀ¸¤­Êª¤Ï¤Ê¤¼ÉåÇÔ¤¹¤ë¡© À¸¤­Êª¤ÎÂÎ¤¬Ìµµ¡Êª¤ËÌá¤êÂçÃÏ¤ò½á¤¹»ÅÁÈ¤ß¡Ú¿Þ²ò »à¤ÎÏÃ¡Û

【環境の科学】死んだ生き物はなぜ腐敗する？ 生き物の体が無機物に戻り大地を潤す仕組み【図解 死の話】
»à¤ò·Þ¤¨¤¿À¸¤Êª¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÉåÇÔ¤¹¤ë¡©
Ê¬²ò¤¬¤Ä¤Ê¤°Ì¿¤Î½Û´Ä
¡¡»à¤Ï¡¢¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»à¸å¤âÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÊÑ²½¤¬Â³¤¡¢¤½¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÉåÇÔ¡×¤È¤¤¤¦²áÄø¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÉåÇÔ¤Ï¡¢À¸¤Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼¡¤ÎÌ¿¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸¤Êª¤¬»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÂÎÆâ¤Î¾ïºß¶Ý¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢ºÙË¦¤òÊ¬²ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¬¥¹¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÈéÉæ¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¨¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»àÂÎ¤ËÍñ¤ò»º¤ß¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÕÛ²½¤·¤¿¥¦¥¸¤¬¶ÚÆù¤äÆâÂ¡¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÊ¬²ò¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤ä¤¬¤ÆÄ»¤ä¾®Æ°Êª¤¬¤½¤ì¤é¤òÊá¿©¤·¤Æ¡¢Ê¬²ò¤ÎÎØ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢ÈùÀ¸Êª¤ä¶ÝÎà¤¬»Ä¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤òÊ¬²ò¤·¡¢Íµ¡Êª¤òÌµµ¡Êª¤ØÌá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥«·î¤¬²á¤®¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¹ü¤äÌÓ¤À¤±¤¬»Ä¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÚ¾íÃæ¤Î¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤¬¤½¤ì¤é¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Êª¤ÎÂÎ¤ÏÉåÇÔ¤·¤Ê¤¬¤éÂçÃÏ¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢¿¢Êª¤ÎÍÜÊ¬¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»à¤ò·Þ¤¨¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿À¸Êª¤¬¤Û¤«¤ÎÀ¸Êª¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë――ÉåÇÔ¤Ï¡¢Ì¿¤Î½Û´Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¼«Á³¤Î¤·¤¯¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸¤Êª¤Î»à¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÊ¬²ò¤ÎÏ¢º¿
¿¹¤ÇÀ¸¤Êª¤¬»à¤Ë»ê¤ë¤È¡¢ºÙ¶Ý¡¦º«Ãî¡¦ÈùÀ¸Êª¤¬¤½¤Î»àÂÎ¤ÎÊ¬²ò¤ò¿Ê¤á¡¢±ÉÍÜ¤Ï¤ä¤¬¤ÆÅÚ¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÝÌÚ¤¬¿¹¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥Êー¥¹¥í¥°¡×
À¸Êª¤ÎÉåÇÔ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÌÚ¤ÎÉåÇÔ¤âÌ¿¤Î½Û´Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÝÌÚ¤Ï¡¢ÉåÇÔ¤Î²áÄø¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤¹¤ß¤«¡¦¿©ÎÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÌÚ¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¿¹¤¬ºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Êー¥¹¥í¥°¤È¤Ï¡©
¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡¢ÉÄ¾²¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹ÅÝÌÚ¤Î¤³¤È
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 死の話』監修：塚田裕明