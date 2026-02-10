°äÅÁ»Ò¤È£Ä£Î£Á¤Ï¼Â¤Ï°ã¤¦¤Î¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò °äÅÁ¤ÎÏÃ¡Û
°äÅÁ»Ò¤Ï£Ä£Î£Á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î
°äÅÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¡¢É¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö£Ä£Î£Á¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°äÅÁ»Ò¡×¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Ä£Î£Á¤È¤Ï¡Ö¥Ç¥ª¥¥·¥ê¥Ü³Ë»À¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥ª¥¥·¥ê¥Ü¥Ì¥¯¥ì¥¤¥¯¥¢¥·¥Ã¥É¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤òÎ¬¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö£Ä£Î£Á¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥«¥é¥À¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºÙË¦¡ÊÀÖ·ìµå¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ãæ±û¤Ë³Ë¤È¤¤¤¦µåÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ë¤ÎÃæ¤Ë£Ä£Î£Á¤Ï¤·¤Þ¤¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²ËÜ¤Îº¿¤¬¸ß¤¤¤Ë¤é¤»¤ó¾õ¤ËÍí¤Þ¤Ã¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±ËÜ£±ËÜ¤Îº¿¤Ë¤Ï¥¢¥Ç¥Ë¥ó¡Ê£Á¡Ë¡¢¥Á¥ß¥ó¡Ê£Ô¡Ë¡¢¥°¥¢¥Ë¥ó¡Ê£Ç¡Ë¡¢¥·¥È¥·¥ó¡Ê£Ã¡Ë¤È¤¤¤¦£´¼ïÎà¤Î¡Ö±ö´ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢£²ËÜ¤Îº¿¤Ï£Á¤È£Ô¡¢£Ç¤È£Ã¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î£´¤Ä¤Î±ö´ð¤ÎÊÂ¤ÓÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¤Ä¤¯¤é¤ìÊý¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¡Ö°äÅÁ»Ò¡×¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï°äÅÁ»Ò´ÖÎÎ°è¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢£Ä£Î£Á¤ÎÌó90¡ó¤Ï¡¢¤³¤Î°äÅÁ»Ò´ÖÎÎ°è¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°äÅÁ»Ò¤Ï£Ä£Î£Á¾å¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö°äÅÁ»Ò¡×¤Ï¡Ö£Ä£Î£Á¡×Á´ÂÎ¤Î¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«°ìÉôÊ¬¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎºÙË¦¤ËDNA¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë
¥Ò¥È¤ÎºÙË¦
¥Ò¥È¤Î¥«¥é¥À¤ÏÌó60Ãû¸Ä¤ÎºÙË¦¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï³Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµåÂÎ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËDNA¤Ï¤·¤Þ¤¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DNA¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹½Â¤
DNA¤Ï2ËÜ¤Îº¿¤¬¤é¤»¤ó¾õ¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿Æó½Å¤é¤»¤ó¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ç¥Ë¥ó¡ÊA¡Ë¤È¥Á¥ß¥ó¡ÊT¡Ë¡¢¥°¥¢¥Ë¥ó¡ÊG¡Ë¤È¥·¥È¥·¥ó¡ÊC¡Ë¤¬¸ß¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÅÁ»Ò¤ÏDNA¤Î¤ï¤º¤«°ìÉôÊ¬
°äÅÁ»Ò´ÖÎÎ°è¤ÏDNAÁ´ÂÎ¤ÎÌó90¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
