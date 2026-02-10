ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡óÂæ¸åÈ¾
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.72¡¡7.38¡¡7.68¡¡8.03
1MO¡¡9.32¡¡6.86¡¡7.81¡¡7.56
3MO¡¡9.37¡¡6.93¡¡8.18¡¡7.77
6MO¡¡9.37¡¡6.99¡¡8.39¡¡7.86
9MO¡¡9.42¡¡7.16¡¡8.56¡¡8.02
1YR¡¡9.33¡¡7.17¡¡8.65¡¡8.06
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.32¡¡11.04¡¡9.35
1MO¡¡8.48¡¡9.81¡¡8.59
3MO¡¡8.93¡¡9.67¡¡8.58
6MO¡¡9.15¡¡9.63¡¡8.47
9MO¡¡9.30¡¡9.79¡¡8.51
1YR¡¡9.33¡¡9.82¡¡8.47
Åìµþ»þ´Ö10:03¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß¤Î£±½µ´ÖÊª¤Ï½°±¡Áª¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹¡óÂæ¡£¤â¤Ã¤È¤â¿å½àÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ä·Ù²ü´¶¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
