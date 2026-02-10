µð¿Í¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¥´¥¸¥é¹çÎ®¡ª¾¾°æ½¨´îÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤¬µå¾ìÆþ¤ê
¡¡¡Öµð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£°Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë£±£°Æü¡¢Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡á¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Îµð¿Í¤Ç¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¡££²£´Ç¯»þ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÎý½¬¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ï¤Ê¤·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤É¤·¤É¤·¼ÁÌä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ê¹¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤ÈµÛ¼ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤é¤ËÀÑ¶Ë»ÑÀª¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹Æü¤ËµÙÆüÊÖ¾å¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæ»³¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃµ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£