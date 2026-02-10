ÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¤â¤Í¡×¡¡¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤¿¡È²Ú¡É¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤Áª¼ê¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò´üÂÔ¡ª¡ÖWWE¤È¤«¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê55¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤Î¥×¥í¥ì¥¹È¸¡Ú¥ª¥Þ¥¨ÍÅÄ¤À¤í¡ª¡ª¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï1·î1Æü¤Î¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿GHC¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¡¦¹â¶¶¥Ò¥í¥àVS.AMAKUSA¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÍÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î²ÚÎï¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÅ¥½¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÌ¾¾¡Éé¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ê¹¤¼ê¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¦Ê¡ÅÄ½¼ÆÁ¤Ï¡Ö¹â¶¶Áª¼ê¤Ã¤Æ²Ú¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÍÅÄ¤â¡Ö¼ã¼ê¤Î»þ¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤Ç¸«¤ë¤È¡È²Ú¡É¤¬°ã¤¦¤è¤Í¡£ÆÈÆÃ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï3Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÁÔ¹Ô»î¹ç¡×¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍÅÄ¤Ï¡ÖWWE¤È¤«¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¤â¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¤â¤Í¡×¤È³¤³°¿Ê½Ð¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£