¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£°Æü¡¢±ºÅº¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¾¾²¼Êâ³ðÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áË¡Âç¡á¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£º¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á£±·³¥¥ã¥ó¥×¤ò¡ÈÎ¥Ã¦¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤»¤º¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡££¸Æü¤Ë¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç½é¤á¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ºòµ¨¤Î¿·¿Í²¦¡¦Áñ»Ê¤«¤éº¸Íã¤ËÆÃÂç¤Î¡È¥×¥í£±¹æ¡É¤È¤Ê¤ëºô±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÆóÎÝ¤È»°ÎÝ¤ò¼é¤ì¤ë¡È¥Ý¥¹¥ÈÂ¼¾å¡É¤ÎÍÎÏ¸õÊä¡£¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£