½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬¡ÈÍ£°ìÃÇ¤Ã¤¿¡É´í¸±¤Ê»Å»ö¤ò²óÁÛ¡Ö½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤¿¡×

¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£
2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬½Ð±é¡£·ÝÎò40Ç¯¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½ÐÀî¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ê¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö¥µ¥á¤È¤Î¥Á¥å¡¼¡×¤ò¸ì¤ë½ÐÀîÅ¯Ï¯
ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿½ÐÀî¤Ï¡¢¡Ö¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ó°Ê³°¤ÎÁ´Éô¤Î¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Î²á¹ó¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
°æ¸ý¤Ë¡ÖÅö»þ¤Î½ÐÀî¤µ¤ó¤Ç¤âÃÇ¤Ã¤¿»Å»ö¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿½ÐÀî¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬1¸Ä¤À¤±¡¢²¶¤Ëµö²Ä¤Ê¤¯ÃÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Î»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³³¤«¤é³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö100¿Í¤Ë4¿Í¤¯¤é¤¤»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤é¤·¤¤¤Î¤è¡¢¥í¡¼¥×¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿½ÐÀî¤¬¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢°æ¸ý¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤è¡ª¥¿¥ì¥ó¥È¤¬»à¤Ì²ÄÇ½À¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÌÔÁ³¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ÐÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤ËÃÇ¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤ÈÉÔËþ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê½ÐÀî¤Ç¤âÍ£°ì¼«Ê¬¤ÇÃÇ¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡È¥µ¥á¤È¥¥¹¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆù¤Î²ô¤òÅê¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥È¤Î¤Ø¤ê¤Ç¥µ¥á¤Ë¿©¤¤¤Ä¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Á¥å¡¼¤ò¤·¤í¤È¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¡Ê¿°¤ò¡Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿½ÐÀî¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ªÌµÍý¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª²¶¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤È±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª½ÐÀî¤µ¤óÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡ÈÅÚ²¼ºÂÊÖ¤·¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
½ÐÀî¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¡Ø¥µ¥á¤è¤êÉÝ¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£