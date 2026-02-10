¥Ë¥Á¥¢¥¹¤Ï£¶Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢£´～£±£²·î´ü¸º¼ý¸º±×
¡¡¥Ë¥Á¥¢¥¹<5393.T>¤Ï£¶Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡££¹Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£²£µÇ¯£´～£±£²·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤Ï£±£¸£µ£°²¯£±£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£´¡¥£±¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£²£µ£³²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¸¡¥£³¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹âµ¡Ç½À½ÉÊÉôÌç¤ÇÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¸þ¤±¼ûÍ×¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤³¤ì¤ò·ùµ¤¤·¤¿Çä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±£µ£²±ß¤«¤é£±£¶£´±ß¡ÊÁ°´ü£±£°£¸±ß¡Ë¤ËÁý³Û¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£²·î£²£·ÆüÉÕ¤Ç¤Î£´£±£µËü³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£¶¡¥£±£²¡ó¡Ë¤Î¼«¼Ò³ô¾ÃµÑ¡¢£³·îËö¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë£±ÂÐ£³¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±£µ£²±ß¤«¤é£±£¶£´±ß¡ÊÁ°´ü£±£°£¸±ß¡Ë¤ËÁý³Û¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£²·î£²£·ÆüÉÕ¤Ç¤Î£´£±£µËü³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£¶¡¥£±£²¡ó¡Ë¤Î¼«¼Ò³ô¾ÃµÑ¡¢£³·îËö¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë£±ÂÐ£³¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS