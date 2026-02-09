¥¤¥¯¥ß¤¬¡Ö¥Þ¥À¥é¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¡¡´Á»ú¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥¤¥¯¥ß¡ÊIKUMI¡Ë¡×¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Îµþ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥À¥é¥Ë¥ó¥²¥ó¡ÊMADARANINGEN¡Ë¡×¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£2·î11Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢½ÂÃ«PARCO¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡£2·î20Æü¤«¤éÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢21Æü¤«¤é¥¤¥¯¥ß¸¶½ÉÏ©ÌÌÅ¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
◾️IKUMI POP UP SHOP
¡¡¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡ÖÁÉ¤ê¡¢Áò¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÆâÊñ¤·¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö殅Áò¡Ê¤»¤¤¤½¤¦¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¿È¶á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö»à¡×¤È¡ÖÀ¸¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´Á»ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¡Ê1Ëü2100±ß¡Ë¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê1Ëü8400±ß¡Ë¡¢¥Õ¥ê¥ë¤ò»Ü¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê2Ëü6500±ß¡Ë¤ä¥É¥ì¥¹¡Ê3Ëü2800±ß¡Ë¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥¹¥«¡¼¥È¡Ê2Ëü2100±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¡¼¥Í¥¹¡Ê2Ëü9000±ß¡Ë¤ä¥Ð¥Ã¥°¡Ê1Ëü8000±ß¡Ë¡¢¥ê¥ó¥°¡Ê6Ëü8000±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
◾️IKUMI POP UP SHOP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«PARCO
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1
◾️IKUMI¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
◾️MADARANINGEN¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢