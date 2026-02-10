¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û2¡¦14¸å³Ú±à¤ÇÂ¾ÃÄÂÎÎ®½Ð¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥´Ô¤Ø¡¡Åà²í¡Ö¥Ù¥ë¥È³Í¤Ã¤ÆÎ¾¹ñ¤Ø¡×
¡¡3·î6Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅà²í¡ÊÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤¬14Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ÎMIRAI¤¬¸½ºßÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£Â¾ÃÄÂÎ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥´Ô¤¹¤Ù¤¯Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿º£¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½ºòÇ¯10·î18Æü¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ù¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ê¤»¤æ¤¦¤ÊÁª¼ê¤È¤ÎHot¡¡Shot¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ï¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ë¤ËÄ©Àï¡£¥Ù¥ë¥È¤Ï³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÏµÚ¤Ð¤º¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£»ä¤¬»î¹ç¤Ç´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·ë¹½Âç¤¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤âÉ½¾ð¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â°ÊÁ°¤è¤ê¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤Ê¤»¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡¡½¡½1·î4Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇMIRAIÁª¼ê¤¬±óÆ£ÍÀ´Áª¼ê¤òÇË¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇMIRAIÁª¼ê¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡©
¡¡¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤Ç¤Î±ÇÁü¤Ï²¿ÅÙ¤«¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤½¤ÎÊý¤¬Åìµþ½÷»Ò¤ËÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÀï¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÏÍÀ´¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢MIRAI¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡£¤Þ¤À°ìÅÙ¤â³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç³¤³°¤ÎÁª¼ê¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Íß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï³¤³°¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡¼¡¼1¡¦31¿·½ÉFACE¤Ç¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç°ìÅÙÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡¡Ö±ÇÁü¤È¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï¡¢Àï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¾å²ó¤é¤ì¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËMIRAI¤µ¤ó¤Ï¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¾¥Àï¤Ç¤Ï1²ó¤â½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬ÉÝ¤¤ÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¼«Ê¬¤Î¤É¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡©
¡¡¡Ö¥¨¥ë¥Ü¡¼¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀäÂÐ¡£¤¢¤È¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤ò¡¢¤É¤¦¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼¡¼MIRAIÁª¼ê¤ÏÄ´°õ¼°¤Ç¡Ö3¡¦29Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇËÉ±ÒÀï¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤·¤é¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤¿¤»¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¤éÎ¾¹ñ¤ÇËÉ±Ò¤·¤Æ¡¢4·î¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç³¤³°¤ÎÁª¼ê¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Î¸å¡¢Ã±ÆÈ¤Ç4·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢GCW¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹Âç²ñ¤Ë¤â¹Ô¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é³¤³°¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤¤¿¤¤¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤âÅìµþ½÷»Ò¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¤³¤ì¤¬½éÄ©Àï¡£Æ±´ü¤À¤È¾å¸¶Áª¼ê¤¬¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±´ü¤Ç¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ±´ü¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¾å¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×