¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÜºê¥¥ã¥ó¥×ÅÐ¾ì¡¡Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ£±£²Æü¤Þ¤ÇÇ®·ì»ØÆ³
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï£±£²Æü¤Þ¤Ç¸ÅÁã¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡£
¡¡Á°²óµð¿Í¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿£²£´Ç¯¤Ï¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢½éÆü¤«¤éÇ®·ì»ØÆ³¡£º´¡¹ÌÚ¡¢ÌçÏÆ¡¢´Ý¤é¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤ê£²·³¤â»ë»¡¤·¡¢»ØÆ³ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç±¦ÍãÀÊ¤Ë¹ë²÷¤Ê¥µ¥¯±Û¤¨¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Í¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Ãæ»³¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢ÀÐÄÍ¤éÈôÌö¤ò´ü¤¹Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÆüÊÆÄÌ»»£µ£°£·ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾¾°æÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä»ØÆ³¤Ïµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£º£¸å¡¢¾¾°æ»á¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤ò½éË¬Ìä¤·¤Æ¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤äÁª¼ê¤é¤ò·ãÎå¤¹¤ë¡£