¡Úµð¿Í¡Ûº£¥¥ã¥ó¥×£²ÅÙÌÜ¤Î°ìÉôÈó¸ø³«Îý½¬¡Ä¼¼Æâ¤Ç¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼
¡¡µð¿Í¤Ï£±£°Æü¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìÉôÈó¸ø³«Îý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£±£°»þÁ°¤Ë¡ÖÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¹Êó¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Þ¤Ç¼¼Æâ¤ÎÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï£¶Æü¤Ë¤âËÁÆ¬¤Î£±£°£°Ê¬´Ö¤ÎÎý½¬¤ò´°Á´Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼é¤Î¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¤Ïµð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬£³Æü´ÖÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£