ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬º£²Æ±Ñ¥¯¥é¥ÖÂàÃÄ¤Ø¡¡²¸»Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ä¡É»ÄÎ±¤Ê¤·¡É¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ÂàÃÄ¤«
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÑÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¥»¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤òµî¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£2022Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÇUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò¶¦¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î¶¯¤¤´õË¾¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î¤È¤³¤í·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÑ¶ËÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡29ºÐ¤Î³ùÅÄ¤Ï¡¢²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²Æ¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä©ÀïÅö½é¤ÏÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºò²Æ¤ÎFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃæÈ×¤Îºþ¿·¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¥¯¥é¥ÖÂ¦¤¬ÇäµÑ¤òµñ¤ó¤À¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë