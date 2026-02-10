²£ÉÍFC¡¢GK¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¡¡Á´¼£10¡Á12½µ¤È¿ÇÃÇ¡Ä1·î¤Î²£ÉÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¼õ½ý
¡¡J2¤Î²£ÉÍFC¤Ï2·î10Æü¡¢GK¥ä¥¯¥Ö¡¦¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤Ï1·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿ ¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ÆùÎ¥¤ì¤Ç¡¢Á´¼£¤Þ¤Ç¤Ï10¡Á12½µ¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¦¥©¥Ó¥£¥¯¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢3¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏFCÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥È¥ë¥³¤Î¥³¥ó¥ä¥¹¥Ý¥ë¤ò·Ð¤Æºò²Æ²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÆÃÊÌÂç²ñÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àá¤Ç¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢Î¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë