¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡äÇ¯¼ý2300Ëü¥É¥ë¤ÎÃ«°¦Î¿¡¢2²óÅ¾ÅÝ¤â¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë
¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÎÃ«°¦Î¿¡Ê¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡¢23¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤¬2026¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Ã«°¦Î¿¤Ï9Æü¡¢°Ë¥ê¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤Ç86¡¥58ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢1°Ì¤Î¥Þ¥Á¥ë¥É¡¦¥°¥ì¥â¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¦86¡¥96ÅÀ¡Ë¤Ë0¡¥38ÅÀº¹¤Î2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ã«°¦Î¿¤Ï¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÎÃ«°¦Î¿¤Ïº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤À¡£ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬210Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¡£
ÊÆ·ÐºÑÀìÌç»æ¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤¬2300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó337²¯¥¦¥©¥ó¡¢Ìó36²¯±ß¡Ë¤Çº£Âç²ñ¤Î¸ÞÎØÁª¼ê¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÂ¿¤¤¡£¶¥µ»¤Î¾Þ¶â¤Ï1²¯¥¦¥©¥ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢SNS¤äÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼ýÆþ¤¬Âç¤¤¤¡£¹ñÀÒ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤«¤éÆ±»þ¤ËÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£
Ã«°¦Î¿¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¤â¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ëÍ½Áª¤Ç¤Ï75¡¥3ÅÀ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢12¿Í¤¬¶¥¤¦·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¹¥¡¼¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥ì¡¼¥ë¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é¶î»È¤¹¤ëµ»½Ñ¤òºÎÅÀ¤·¤Æ½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¼ïÌÜ¡£3²ó¤Î¤¦¤ÁºÇ¹âÅÀ¤òÀ®ÀÓ¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤ÇÃ«°¦Î¿¤Ï1²óÌÜ¤Ë86¡¥58ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸å¡¢2¡¢3²óÌÜ¤Ï¤È¤â¤ËºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥ë¶è´Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢2²óÌÜ¤Ë86¡¥96ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥°¥ì¥â¡¼¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¥°¥ì¥â¡¼¤ÏËÌµþÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ±¼ïÌÜ¤ÇÃ«°¦Î¿¤òÍÞ¤¨¤Æ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍâÆü¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥°¥ì¥â¡¼¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿3²óÌÜ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¹ñ´ú¤ò¥Þ¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤Æ¶¥µ»¤ËÎ×¤ß¡¢¾¡Íø¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£