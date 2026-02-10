¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È£²¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×

º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù

 

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡×

 

© Disney. Based on the ¡ÈWinnie the Pooh¡É works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

²Á³Ê¡§4,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥µ¥¤¥º¡§¡ÚÀõ·¿¡ÛÉýÌó32¡¢±ü¹ÔÌó44.5¡¢¹â¤µÌó26­Ñ¡¢¡Ú¿¼·¿¡ÛÉýÌó32¡¢±ü¹ÔÌó44.5¡¢¹â¤µÌó39.5­Ñ

¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§Àõ·¿1¸Ä¡¢¿¼·¿1¸Ä

ÂÑ²Ù½ÅÎÌ¡§¥Ï¥ó¥É¥ë 6kg

¼çºà¡§¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×

 

¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Þ¤ï¤ê¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡£

ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤­¤Ê¤É¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¼è¤Ã¼êÉÕ¤­¤Ç¤¹¡ý

»ý¤Á¼ê·ê¤ÏÃª¤ËÆþ¤ì¤Æ»È¤¦»þ¤Ë¤â½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª

Âç¾®2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢½Å¤Í¤ÆÃÖ¤±¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£

¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£

 

¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó

 

© Disney. Based on the ¡ÈWinnie the Pooh¡É works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡£

¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤¬´ðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù

 

© Disney. Based on the ¡ÈWinnie the Pooh¡É works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

Âç¾®¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤È¡¢¥Ï¥Á¤ä¥í¥´¤Î¥¢¡¼¥È¤â¡£

¥¢¡¼¥È¤Ï¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë

 

© Disney

 

¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡£

¤¯¤¹¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¿§¹ç¤¤¤¬²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡ª

 

© Disney

 

¤µ¤é¤ËÍî²ÖÀ¸¤Î¾å¤ËÃçÎÉ¤¯ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤â°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¡£

¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù

 

Âç¾®2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤Î¼ïÎàÊÌ¤Ë¤ï¤±¤¿¤ê¡¢ÊÒÊý¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Î¼ýÇ¼¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¡ª

ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥×¡¼¤µ¤ó¡¦¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡× appeared first on Dtimes.