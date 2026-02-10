½ÅÀîçýÌï¡Ê22¡Ë¡¢ÏÃÂê¤Î¿·µï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÄ¹½÷¤¬Í·¤ÖÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡ÖÌ¼¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥·¡¼¥ëÄ¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×
¡¡2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦½ÅÀîçýÌï¡Ê22¡Ë¤¬¡¢¿·µï¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍ·¤ÖÄ¹½÷¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÅÀîçýÌï¡¢½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÆ°²è
¡¡½ÅÀî¤Ï2020Ç¯6·î¡¢16ºÐ¤Î»þ¤ËÎø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤È·ëº§¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¨¤À¤µ¤ó¤Ï¥Û¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤ÎÄÂÂß¤«¤é½é¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿½ÅÀî¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÀöÌÌÂæ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
½ÅÀîçýÌï¡¢¿·µï¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍ·¤ÖÄ¹½÷¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯2·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÌ¼¤Ä¤¤¤Ë¥·¡¼¥ëÄ¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ë¤ò¹¤²¡¢¥·¡¼¥ëÄ¢¤ËÅ½¤ëÌ¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë