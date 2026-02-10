ÆüËÜ¶¶¡ÖÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡×¤Î¡¢´õ¾¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÌ¾ºî¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
¢¡ÆüËÜ¶¶¡ÖÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡×¤Î¡¢´õ¾¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÌ¾ºî¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
º£Ç¯¤â¤¤¤Á¤´¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»°±ÛÁ°¡ÖÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡×¤Î¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¿§¡¢¥Ä¥ä¡¢·Á¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£´õ¾¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£
¹¾¸Í»þÂå¡¢½é¤á¤Æ²ÌÊªÀìÌçÅ¹¤ò³«¤¤¤¿Ï·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹
1834¡ÊÅ·ÊÝ5¡ËÇ¯¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ²ÌÊªÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡ÖÆüËÜ¶¶ ÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹¡×¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ï¡Èµ¤·Ú¤ËÀ¾ÍÎÉ÷¤Î¿©»ö¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¡É¤ò¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤ÎÁ°¿È¤Î¡Ö²ÌÊª¿©Æ²¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥«¥é¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤ÏÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿ÀéÉ¥²°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ä¥Þ¥ó¥´¡¼¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤âÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¤À¤«¤é¤³¤½¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î·Á¤äÌ£¤ï¤¤¡¢¹á¤ê¡¢¿©´¶¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀÚ¤êÊý¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ñ¸þ¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥§¥°¥é¥¹¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤É¤ì¤âÂç¤¤á¤Ç¡¢³ú¤á¤Ð¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î²Ì½Á¤ä´Å¤ß¡¢¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢Æ°ÊªÀ»éËÃ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¿¢ÊªÀ»éËÃ¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤¦¡£´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¸ý¤É¤±¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Õ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÀ¸»º¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤¬ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯¤Ê¤¤¤Á¤´¡£»Ô¾ì¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ¤»¤º¡¢ÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¹¥¤¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§
¹áÀî¸©¤ÎÀ¸»º¼Ô¤è¤êÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Ï¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¿§¡¢¥Ä¥ä¡¢·Á¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¤¤¤Á¤´¡£
¥Æ¥£¥¢¥é¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÃÇÌÌ¤Þ¤ÇÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê¡§3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä´ü´Ö¡§12·î²¼½Ü¡Á4·î²¼½Üº¢
¢¨¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¢¤ê
¤¤¤Á¤´¤ÎÎ³¿ô¡§Ìó5¡¢6Î³
¥Ñ¥Õ¥§¤Î¹½À®
1.¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
2.¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à
3.¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
4.¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à
5.¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à
6.¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
7.¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
8.¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹
¢¡¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡¢¡ÖÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¡×¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥§
ÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹ ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÀéÉ¥²°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤â¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤¡£
Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥¥¦¥¤¤Ê¤ÉÄêÈÖ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Á¤´¤ä¥¹¥¤¥«¤Ê¤É¤â¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÃÇÌÌ¤â³Ú¤·¤¤¡£
ÀéÉ¥²°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥§
²Á³Ê¡§3,740±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä´ü´Ö¡§ÄÌÇ¯
¢¨¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â
