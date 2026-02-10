¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ³«²ñ¼°²ñ¾ì¤Î¡È±²´¬¤¡É¤Î°ÕÌ£¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡×ºî¼Ô¤¬²òÀâ¡Öµ¿Ìä²ò¤±¤¿¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³¨¤ÎÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Î¤¿¤á17ºÐ¤Ç¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ËÅÏ¤ê¡¢¸½ºß¤â¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7ÆüÌ¤ÌÀ¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¡£¹âÂ®¥È¡¼¥¯¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨³Ø¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¡ÈºÙ¤«¤¹¤®¤ë²òÀâ¡É¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢³«Ëë¼°¤Î²ñ¾ì¤Î±²´¬¤¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃê¾ÝÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¥ß¥é¥Î¤ÏMediolanum¡Ê¥á¥Ç¥£¥ª¥é¥Ì¥à¡¦Ê¿¸¶¤Î¿¿Ãæ¡Ë¤È¾Î¤µ¤ì¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¥ß¥é¥Î¤Î³¹¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖÃæ·Ñ¤Ç¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¤µ¤ó¤Î²òÀâºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö³«²ñ¼°¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ¿Ìä¤¬²ò¤±¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢ºß½»¼ÔÌÜÀþ¤Î²òÀâ¤Ï²è´üÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£