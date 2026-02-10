½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌîµå¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤Ê¡È¤¹¤´¤¤µ°Æ»¡É¤Î¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¥¨¡¼¥¹ Áê¼ê¤â¥Ý¥«¡¼¥ó
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º 1¡¼3 ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ê2·î7Æü¡¦½÷»ÒÂè15Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¾×·â¤Îµ°Æ» ¡È¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¡É¥µ¡¼¥Ö
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢¶Ã¤¤Îµ°Æ»¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤¬ßÚÎö¡£¤Þ¤ë¤ÇÌîµå¤Î¡È¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¡É¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤Ë¡¢Áê¼êÁª¼ê¤âÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2·î7Æü¤ËÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎÂè15Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç½øÈ×¤ÎÙÉ¹³¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÃíÌÜ¤Î°ìµå¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È16¡¼16¤ÇÊÂ¤Ö¾ìÌÌ¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ö¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤ÎÀÐÁÒº»É±¤À¡£ÀÐÁÒ¤Ï¥³¡¼¥È±¦¸åÊý¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ä¤È¡¢¤Õ¤¥¤Ã¤È°ìÂ©¸ÆµÛ¤Ä¤¤¤¿¸å¡¢Á°Êý¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Æº¸¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¡¢Àª¤¤¤è¤¯Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ±¦¼ê¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥µ¡¼¥Ö¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¿Ä¤ÇÂª¤¨¤Æ°ÒÎÏ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢±¦Ã¼¤ò»¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¦ÏÓ¤ò³°Â¦¤Ø¤È¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ²óÅ¾¤ò¤«¤±¤ë¥µ¡¼¥Ö¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¬¤Ê¤éÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Î¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥óºÝ¤Ø¤ÈÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥é¥¤¥ó¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ËÍî²¼¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢±ýÇ¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬·«¤ê½Ð¤¹µ»¹ª¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¡¢¶Ã¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ì·â¤ËÅ¨Ì£ÊýÁÐÊý¤¬¶Ã¤¤ò¸«¤»¤ë¡£ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤ò¤¿¤À¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤ß¡£¥³¡¼¥È¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÊòÁ³¤È¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¤ÎÌ£Êý¤Ï¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ë´¿´î¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëÀÐÁÒ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢»³²¼À²Æà¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÆ¬¤òÉï¤Ç¡¢¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Á¥Ù¥ì¥ë¤ÏÂ¦Æ¬Éô¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢23ºÐ¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬µó¤²¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Þ»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SV¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÁÒ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹174cm¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£ÆüËÜÂÎ°éÂç³Øºß³Ø»þ¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥ÉÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃíÌÜÁª¼ê¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤â5ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¹»Ä¹¤ÎÉ±Ï©¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥³¥¢34¡½32¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¼è¡£¤¿¤À¤·¡¢Âè3¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤ÆºÇ½ª¥¹¥³¥¢1¡½3¤ÇÇÔÀï¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë