¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥Ê¥Ú¥Æ¥£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ¡£¡Öº£Æü¤Ï2/9(¤Õ¤¯)¤ÎÆü¤Ç¤¹¤Í¡Á¤¢¤ó¤Þ¤êÆù¤é¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«µÞ¤Ëºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥à¥é¥¤¥¹ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¼êºî¤ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¿ÍÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ºî¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¡¤¯¤ó¤ªÎÁÍý¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÊ¡·¯ºî¤ê¤ËÍè¤Æ¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤Ëºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÊ¡¤¯¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÁÍý¤¦¤Þ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£