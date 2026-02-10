¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡¥Õ¥¸·î£¹¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×Âè£µ²ó¤Ï£µ¡¦£°¡ó¡¡¸µ¥ä¥ó¡ß¥¹¥´ÏÓ°å»Õ¤Î°Û¿§¿·¥Ò¥í¥¤¥ó
½÷Í¥¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡ËÂè5ÏÃ¤¬9ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤¬5¡¦0¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬10Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï2¡¦9¡ó¡£
Âè1ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ8¡¦1¡ó¡¢¸Ä¿Í5¡¦0¡ó¡£Âè2ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ6¡¦1¡ó¡¢¸Ä¿Í3¡¦6¡ó¡£Âè3ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ6¡¦1¡ó¡¢¸Ä¿Í3¡¦6¡ó¡£Âè4ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ6¡¦0¡ó¡¢¸Ä¿Í3¡¦8¡ó¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö·î9¡×½é¼ç±é¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ë½÷À°å»Õ¤ÎÈ¾À¸¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¹â¹»¤òÂà³Ø¤·¤¿¸µ¡È¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¡ÉÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é°åÎÅ¸½¾ì¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎµÁÍý¿Í¾ð¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¸þ°æÍý¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤é¤â½Ð±é¡£¼çÂê²Î¤ÏAdo¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×¡£
Âè5ÏÃ¤Ï¡¢¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Ï¡¢´ôÉì¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¿Ç»¡¤·¤¿´µ¼Ô¡¦µÜÂ¼°¡Î¤º»¡ÊÅò»³¿·ºÚ¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£°¡Î¤º»¤Ï²ÈÂ²¤Ç´ôÉìÎ¹¹ÔÃæ¤ËÆ¬³¸°öÆ¬¼ð¤òÈ¯¾É¤·Íè±¡¡£Ä¹¤¤¼£ÎÅ´ü´Ö¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Ï°¡Î¤º»¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ÇÄÌ±¡¤ËÊØÍø¤Ê¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæÅÄ¡Ê¸þ°æÍý¡Ë¤Ë¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸Ð²»ÇÈ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°¡Î¤º»¤ÏÃæÅÄ¤¬¼ê½Ñ¤·¤¿¸å¤ËÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤ØÅ¾±¡¤·¡¢È¾Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃæÅÄ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼ê½Ñ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸Ð²»ÇÈ¤¬µî¤ë¤È¡¢É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤¿ÃæÅÄ¤ÏÂë»³¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾ï¤ËÉÂ¾²¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ°·Á³°²Ê¤ËÆÃÊÌ¼¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¹©»ö´ü´ÖÃæ¡¢À°·Á³°²Ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ë¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£´ÑÍÕ¿¢Êª¤ä´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ê¤É²ÙÊª¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢À°·Á³°²Ê¤Î°å»Õ¡¦´äºêº»Íå¡Ê±§³ÀÈþÎ¤¡Ë¤È´Ç¸î»Õ¡¦º´¡¹ÌÚ²Ö²»¡ÊÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£SNS¤Ë¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤òÅê¹Æ¤¹¤ëº»Íå¤Ï12Ëü¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¡¢Èà½÷¤ËÆ´¤ì¤Æ¼õ¿Ç¤¹¤ë´µ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ë¤â¡È¥Ñ¥ê¥Ô¡É¤Êº»Íå¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¯¸Ð²»ÇÈ¡£
·ÛÄÇ¾É¤Ë¤è¤êº»Íå¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¿¿Í³¡Ê¹©Æ£Èþºù¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ë¿å¤ò°û¤ó¤Ç·ã¤·¤¯¤à¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¸Ð²»ÇÈ¤ÏMRI²èÁü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÇ¾³°¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ëº»Íå¤À¤¬¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙMRI¤ò»£¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿¿Í³¤ÎÀÔ¿ñ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ê·ì´É¤Î±Æ¤¬¡£ÀÔ¿ñÆ°ÀÅÌ®´ñ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¦¸Ð²»ÇÈ¤Ë¡¢º»Íå¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡ÖÇ¾³°°Æ·ï¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤Ã¤Á¤ËÇ¤¤»¤¿¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¸Ð²»ÇÈ¤Ï¡¢¿¿Í³¤ËÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ø¤ÎÅ¾²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢º»Íå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¿Í³¤ÏÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£