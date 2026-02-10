¡í»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡í¹©Æ£¿µºî¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë£³ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è¤È¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤È¤Îµ÷Î¥´¶
£³ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è¤ÎÁö¤ê¤ò¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî photo by Satoshi Wada
È¢º¬±ØÅÁ£µ¶è¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿"»³¤ÎÌ¾ÃµÄå"¹©Æ£¿µºî¤Ï¡¢£²ÈÖ¼ê¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¡¢£³ÅÙÌÜ¤Î»³¾å¤ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Áá°ðÅÄÂç¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤òÃ´¤¤¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¤Ø¡¢Á°¤Ø¡£10km¼êÁ°¤ÇÃæ±ûÂç¤òÂª¤¨¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ï°ÛÊÑ¤¬¡½¡½¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¡¦¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢¸åÇÚ¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê£±Ç¯¡Ë¤«¤é¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃæ±ûÂç¤«¤é£±Ê¬12ÉÃÃÙ¤ì¤Î£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¾å¤Î½ç°Ì¤ÇÍè¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡££³¶è¤Î»³¸ý½×Ê¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¥±¥¬ÌÀ¤±¤Ç¤·¤¿¤·¡¢£´¶è¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£±Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£µ¶è¤ò¤Þ¤«¤µ¤ì¤¿¹©Æ£¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢»³¾å¤ê¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤òÊÂ¤Ù¤¿±ýÏ©¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£ÁáÂç¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤¿¹©Æ£¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¤¤¤¿ÃæÂç¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢ÀèÆ¬¤òÃ¥¤¦¤Ù¤¯¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ö£±Ê¬12ÉÃ¤Ï·ë¹½º¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ã±½ã¤Ë·×»»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬£±»þ´Ö09Ê¬00ÉÃ¤ÇÁö¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬£±»þ´Ö10Ê¬12ÉÃ¤ÇÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃæÂç¤Î¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï3000m¾ã³²¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤¬¡¢½½Ê¬¤ËµÕÅ¾¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ê£±»þ´Ö09Ê¬00ÉÃ¤Ï½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë¥¿¥¤¥à¡££±»þ´Ö10Ê¬12ÉÃ¤Ç¤â£µ¶è¤ÎÎòÂå¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¡Ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¾®Í°±àÁ°¡Ê11.7km¡Ë¤ò²á¤®¤¿¤¢¤È¤°¤é¤¤¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡È¡ÎæÆ¶Ìç¡Ê3.5km¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¹©Æ£¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¿ÃÏ¤ÎÁöÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢Í¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¡ÎæÆ¶Ìç¤ò²á¤®¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¾å¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¿Âæ¡Ê7.0km¡Ë¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤Ï¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡¦£´Ç¯¡Ë¤Ë¼¡¤°£²ÈÖÌÜ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¹©Æ£¤â¤Þ¤¿¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Á°²ó¤Î¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥à¤òÈæ¤Ù¤ë¤È13ÉÃ¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ®¤¯¤ÏÁö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤ÎÄ¥¤ëÉôÊ¬¡¢Éé²Ù¤¬¤«¤«¤ëÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ïç½Éô¤È¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¶ÚÆù¡Ë¤ËÄ¥¤ê¤¬½Ð¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÉ½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢10km¤òÁ°¤ËÃæÂç¤Î¼ÆÅÄ¤ò¤È¤é¤¨¡¢Áá¡¹¤ËÀèÆ¬¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤êÌó11km¡£ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄ¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ïº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À£²Ê¬¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁáÂç¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤òµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¹©Æ£¤Î¤Û¤¦¤¬¹õÅÄÁª¼ê¤è¤ê¤âÆþ¤ê¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²ÖÅÄ¾¡É§¡¦ÁáÂç±ØÅÁ´ÆÆÄ¡£Åö¤Î¹©Æ£¤â¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸åÊý¤«¤éÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄ¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤ò´Ë¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄ¤Î½ÐÁö¡Û
¡¡¼Â¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¹©Æ£¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿£µ¶è¸õÊä¤¬¹õÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹õÅÄ¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¶èµ¯ÍÑ¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢"£µ¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é"¤È¤¤¤¦²¾Äê¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±·î£²Æü¤ÎÄ«¡¢¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤Ë¹õÅÄ¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤È£µ¶èÁö¼Ô¤Î´Ö¤Ç¶Ã¤¤ÈÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¹©Æ£¤Ï¡ÖÁ°Æü¤ËÉ÷¤Î±½¤Ç¹õÅÄÄ«Æü¤µ¤ó¤¬£µ¶è¤ËÍè¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢ÅöÆü¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ËÅ°¤·¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¹õÅÄ¤È¤Ï¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï£²Ê¬12ÉÃ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¹¤¬°ìµ¤¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Í°±àÁ°¤ÎÉÕ¶á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®Í°±àÁ°¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï°ì½Ö·¹¼Ð¤¬´Ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÏÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤òºî¤êÄ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ç¡Ê£±km¡Ë3Ê¬4ÉÃ¤È¤«¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë15ÉÃ¤«¤é20ÉÃ¤âµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÊ¿Âæ¤Ç¤Ï1Ê¬57ÉÃº¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Í°±àÁ°¤ÎÄêÅÀ¡Ê11.7km¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±Ê¬02ÉÃº¹¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆ»£±¹æÀþ¤ÎºÇ¹âÅÀ¼êÁ°¤Î°²Ç·Åò¡Ê15.8km¡Ë¤Ç¤Ï15ÉÃº¹¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öç½Éô¤â¥Ï¥à¡Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤«¤Ê¤êµÓ¤¬½Å¤¿¤¯¤Æ¡¢ºÇ¹âÅÀÉÕ¶á¤Ç¤Ï´°Á´¤ËµÓ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Û¤É¸Â³¦¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹©Æ£¤Ï¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µÓ¤òÁ°¤Ë±¿¤ÓÂ³¤±¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¹õÅÄ¤òÌÜ»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹âÅÀ¤ò²á¤®¤Æ²¼¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ç¤Ï¡¢²¼¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µÈ¢º¬¤Î360ÅÙ¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ê¤ã¤¢È´¤«¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ»Ä¤ê1.5km¡£¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¹©Æ£¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¹õÅÄ¤È¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¤¡¢¤Ê¤¹½Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È£±km¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¤¿¤á¤Ë1ÉÃ¤Ç¤â¹¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÕÅ¾¤µ¤ì¡¢ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À·üÌ¿¤Ë±ýÏ©¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¹©Æ£¤Ï¡¢¹õÅÄ¤«¤é18ÉÃÃÙ¤ì¤Æ°²¥Î¸Ð¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢²ù¤·¤¤¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹©Æ£¤Ï£±»þ´Ö09Ê¬46ÉÃ¤Ç¶è´Ö3°Ì¤È¡¢·è¤·¤Æ°¤¤Áö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢"»³¤ÎÌ¾ÃµÄå"¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢£±»þ´Ö07Ê¬16ÉÃ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¶è´Ö¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿"¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À"¹õÅÄ¤Ë¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¹õÅÄ¤ò¾Î¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÁáÂç¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢±ýÏ©¤ÇÊø¤ì¤¿¡£
