¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡Û¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¸µÁÄ¡¦Å·ºÍ¤¬¸ì¤ë¡¢Â¾¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÆ³Å¯³Ø
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè34²ó¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¤ÎÂè£³¾Ï¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿µÆ¸¶»ÖÏº»á¤ÈÉÚ³ß¹ä°ì»á¤¬¡¢Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¡¢´Ä¶¡¢Å¯³Ø¡¢ËÜ¼Á......¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµÆ¸¶»ÖÏº»á¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³¹¥¯¥é¥Ö¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¸½ºß¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î»ØÆ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÉ¸½à¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ï¼±¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼þ¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤³¤È¡£
¡¡¼ó¤ò¿¶¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£º£¤Ç¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤Î»ØÆ³¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢"¤¤¤í¤Ï"¤Î"¤¤"¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¤Ç°é¤Ã¤¿µÆ¸¶»ÖÏº¡Ê¸½£Æ£Ãº£¼££Õ¡Ý12´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÆ¸¶¤¬¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢µÆ¸¶¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÂ®¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¾ï¤Ë¡Ê¼þ¤ê¤ò¡Ë¸«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¸«¤Æ´¶¤¸¡¢Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÉÇä¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤«¡¢È¯ÁÛ¤È¤«¤ò¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¡£¤½¤Î´Ä¶¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢°ìÈÌÏÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ëº¬À¼çµÁ¤¬¶¯¤¯¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡¢µÆ¸¶¤Ï¡Ö¡ÊÆÉÇä¤Ç¤Ï¡ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â»î¤»¤ë¡£¤½¤Î´Ä¶¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÆÉÇä¤Î»ØÆ³Ë¡¤Ï¡¢Â¾¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÂ¾¤Î¾¯Ç¯ÃÄ¤È¤«¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¡¢½³¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÏÁê¼ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³°¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µÆ¸¶¤¬¡Ö´¶À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤¤¤â¤Î¤äÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ëÎÏ¤È¤«¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤È¤«¤¬Ä¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë´Ä¶¤Ï¡¢µÆ¸¶¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é»Ø¼¨¤òÂÔ¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡Ø´¶À¤ò±Ô¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤Ë¤·¤í¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ïº£¡Ê¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤òÎ¥¤ì¤Æ¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÁª¼ê¤¬¡Ë½¬¤¤»ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Øº£Æü¤Ï²¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°é¤ÁÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï»ØÆ³¤ÎÉ¸½à¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢°é¤ÄÁª¼ê¤ÎÉ¸½à¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ï¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢·è¤á¼ê¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÁª¼ê¡£¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬ºÍÇ½¤Î²ê¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÆ¸¶¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆÉÇäÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤À¤È¡¢°ì²ó¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢¼¡¤«¤é¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆÉÇä¤Ï²¿ÅÙ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â»î¤»¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë°ÛÍÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢µÆ¸¶¤Ï¡Ö£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤Ï·ë²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤â¸À¤¤Åº¤¨¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¡Ë²¼¤Ë¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¡¢¼ã¤¤¥³¡¼¥Á¤ä·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤¥³¡¼¥Á¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Î»ØÆ³¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬À°Íý¤Ç¤¤ë¤«¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å°Äì¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ø°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«¤º¤È¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÍ¤¬15ºÐ¤Ç¡Ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¡Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÉÇä¤Î»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤òÃé¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢15ºÐ¤ÇÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿¤Ä¤Å¤¯¡Ë