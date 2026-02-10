ÃË»ÒÁª¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Ž¢ÌîµåÉô½÷»Ò¼ç¾Ž£¤Î²÷µó¡ÄÉô³è½ªÎ»¤¿¤Ã¤¿3¥«·î¤ÇÆñ´ØÅìËÌÂçAOÆþ»î¹ç³Ê¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
Ä¹Ìî¸©¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë¤¢¤ë¸©Î©¿ÛË¬À¶ÎÍ¹â¹»¡£ºò²Æ¤ÎÆ±¹»ÌîµåÉô¤Ë¤Ï½÷»Ò¥Þ¥Í·ó¼ç¾¤¬¤¤¤¿¡£Ç¤Ì¿¤·¤¿¼é²°¸÷¹À´ÆÆÄ¤Î¸«¹þ¤ó¤ÀÄÌ¤ê¡¢µá¿´ÎÏ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸øÎ©¤ÎÉáÄÌ¹â¹»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î½÷»Ò¥Þ¥Í·ó¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¸ÞÌ£ÍÚ²Ö¤µ¤ó¤Ï³ØÎÏÌÌ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢ºò½©¡¢°ìÂÀè¤Ë¼«¸Ê¿äÁ¦¤ÇÅìËÌÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î½÷»Ò¥Þ¥Í¡¦³Þ¸¶¾®²Æ¤µ¤ó¤âÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Ë³Ø¹»¿äÁ¦¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£2¿Í¤Ë¤è¤ëµìÄëÂç¤ÎWÆñ´ØÆÍÇË¤Ï¹»Æâ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÃË»ÒÁª¼êÆ±ÍÍ¤ËÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿
¸ÞÌ£¤µ¤ó¤â³Þ¸¶¤µ¤ó¤â¡¢ÃË»ÒÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ë¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤âËèÆüÉ¬¤º´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¢Êý»Å»ö¤ÎÂÎÎÏÅªÉé²Ù¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ò¥Ü¡¼¥ë¤äÆ»¶ñ¤Ê¤É¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Ë¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯Áö¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¤â¤È¤Ã¤×¤ê¤¯¤ì¤ÆÎý½¬¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢Áª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¡Öº£Æü¤â°ìÆü¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¢Âð¤ÏÅöÁ³ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò¶Ë¤á¡¢µìÄëÂç¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÂç³Ø¹ç³Ê¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¢£¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤ÏµìÄëÂç¤ÎÆñ´Ø¡¦ÅìËÌÂç³Ø
¿ÛË¬À¶ÎÍ¤Ï¡¢ÌÀ¼£28¡Ê1895¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¸©Æâ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÌ¾Ìç¿Ê³Ø¸øÎ©¹»¤À¡£²áµî3Ç¯¤Î¹ç·×¤ÇÅìµþÂç³Ø¤ÈµþÅÔÂç³Ø¤¢¤ï¤»¤Æ7¿Í¤ò´Þ¤á¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë·×376¿Í¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤¹¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¸ÞÌ£¤µ¤ó¤¬¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³Ø°å³ØÉô¡ÊÊÝ·ò³Ø²Ê´Ç¸î³ØÀì¹¶¢¨¡Ë¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´»î¸³¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëAOÆþ»î¤À¡£É®¼Ô¤¬Ìó1Ç¯Á°¤ËÆ±¹»¤òË¬¤Í¤¿»þ¤â¼é²°´ÆÆÄ¤«¤éÅìËÌÂç¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«»ö¤ËÃ£À®¤·¤¿·Á¤À¡£
¢¨°ìÈÌÆþ»î¤Î¾ì¹ç¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÆÀÅÀÎ¨¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ï69¡ó¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤«¤é°åÎÅ´Ø·¸¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â1¤Î12·î¤Ë¼«Á³µ¤¶»¤ÇÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¿Æ¿È¤ËÀÜ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¾Íè¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÌîµåÉô¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤Î¥Î¥Ã¥¯Êä½õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤òºî¤ê¡¢ÇË¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤ò»å¤ÇÁ¶¤¦¡¢ÇòÀþ¤ò°ú¤¯¡¢¹Ó¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥È¥ó¥Ü¤ò¤«¤±¤ë¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÁª¼ê¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡Ä¡Ä¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥ë²óÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¼ç¾¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºîÀ®¤À¡£´ÆÆÄ¤¬Îý½¬ÆâÍÆ¤ÏÁª¼ê¤ËÇ¤¤»¤ëÊý¿Ë¤Î¤¿¤á¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òºî¤ë¤Î¤À¡£¡ÖÁ°¤ÎÈÕ¤ËÀìÌç²È¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÃæ¿È¤ÎÇ»¤¤Îý½¬¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºî¶È¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤â³Ø¶È¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£³ØÆâ¤ÎÀ®ÀÓ½ç°Ì¤Ï¤º¤ë¤º¤ëÍî¤Á¤¿¤¬¡Ä
Ê¿Æü¤ÏÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ÆÈèÏ«´¶¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´ó¤Ã¤Æ¡¢21»þº¢¤Þ¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É±Ñ¸ì¤ÎÍ½½¬¤Ê¤É¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¡£ºßÍèÀþ¤Ë¾è¤êµ¢Âð¤·¤Æ¿©»ö¸å¤ËÆþÍá¤·¡¢ÍâÆü¤Î½àÈ÷¤ò¤Æ¤¤Ñ¤¤È¤·¤Æ½¢¿²¤¹¤ë¡£
Äê´ü¹Íºº¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ï¡¢³ØÇ¯240¿ÍÃæ19ÈÖ¡£°¤¤¤È¤¤Ç50¡Á60ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â°Ì¤Ï1Ç¯¤ÎºÇ½é¤ÇÉô³è¤Ç¤ÎÀÕÇ¤¤¬·Ú¤«¤Ã¤¿º¢¤À¡£¹â2¤Î²Æ¤Ë¼ç¾½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ìÉô³è¤Ç¤â½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½ç°Ì¤â¤º¤ë¤º¤ëÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤³¤¿¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢Ê¹¤±¤Ð¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¼èºà¤ò¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ù¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÅìËÌÂçAOÆþ»î¤Î1¼¡»î¸³¤ÏÉ®µ¤Ç¿ô³Ø¤È±Ñ¸ì¤ÈÍý²Ê2²ÊÌÜ¤Î4¶µ²Ê¡£ÅìËÌÂç°ìÈÌÆþ»î¤Î2¼¡»î¸³¤Û¤É¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÀµ³Î¤ËÁá¤¯²ò¤¯¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Î±Ñ¸ì¤ÏÄ¹Ê¸¤¬3Âê¤¢¤Ã¤Æ90Ê¬¤ÎÆÉ²òÌäÂê¡£¿ô³Ø¤¬1»þ´Ö¡¢Íý²Ê¤Ï²½³Ø¤ÈÊªÍýÁªÂò¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ2»þ´Ö¡£²áµîÌä¤ò²ò¤¤¤ÆÈ÷¤¨¡¢1¼¡¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¡Ö¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£¹çÈÝ¤Î¥«¥®¡ÖÌÌÀÜ¡×¤Ï1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¤ÇÂÐºö
AOÆþ»î¡Ê¼«¸Ê¿äÁ¦·¿¡Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î´ð½à¡Ê³Ø¹»Æâ¤Ç¤ÎÉ¾Äê¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î³ØÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤è¤ê¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê¸ÞÌ£¤µ¤ó¡Ë¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
2¼¡¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ30Ê¬¤Ç¾®ºîÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î³èÍÑ¡×¡£¡Ö²áµîÌä¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÁÛÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÊ¸¤ÎÎý½¬¤â¡¢Ìîµå¤ÎÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸Êý¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤Î¹çÈÝ¤Î¥«¥®¤È¤â¤Ê¤ëÌÌÀÜ¤Ç¤ÏºîÊ¸ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ä»ÖË¾ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤È³èÆ°Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¤·¤ÆÌîµåÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÏ«¤ä¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È¶¦Í¤·¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â»×¤¤Çº¤ß¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Î¡È¶¯¤ß¡É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÌÌÀÜ¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤¿¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£ÂÎÎÏ¤¬ºï¤é¤ì¤ëÌîµåÉô¤ÇÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç¤¤¿ÍýÍ³
ÌÌÀÜÎý½¬¤È¤·¤Æ¤Ï²áµî¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËÎý½¬¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ¤Î¥³¥Ä¤Ï¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÌÀÜÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸¤â¼é²°ÀèÀ¸¤â¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤âÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤³¤¤¡¢¤È¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ìÈÖ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×
¼é²°´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÌÀÜ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£Åê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
ÌîµåÉô¸ÜÌä¤¬4¿Í¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¡¢Îý½¬¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë1000ËÜ¥Î¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢Â¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾¯¤·¤Ç¤â¸À¤¤¤è¤É¤à¤È¡¢¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤Æ´Ê·é¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸ÞÌ£¤µ¤ó¤¬Ìîµå¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢ÊÙ¶¯¤Ø¤È°ÕÍß¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¼þ°Ï¤â¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤«¤¤¿¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤¬³Ø¹»Á´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÌîµåÉô¼ç¾¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢¶¥Áè¿´¤ä¹î¸Ê¿´¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¶µ»Õ¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ìîµå¤ÈÊÙ¶¯¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼é²°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö25Ç¯ÅÙ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¸ÞÌ£¤ËÇ¤¤»¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÏÌîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¾Íè¤Î¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£Ì¾¸Å²°ÂçÊ¸³ØÉô¤Ø³Ø¹»¿äÁ¦¤Ç¹ç³Ê
°ìÊý¡¢Æ±¤¸½÷»Ò¥Þ¥Í¤Î³Þ¸¶¤µ¤ó¤ÏÌ¾¸Å²°Âç³ØÊ¸³ØÉô¤Ë³Ø¹»¿äÁ¦¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£Åö½é¤ÏÃÞÇÈÂç¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â3¤Î²Æ¤ËÉô³è¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿ÊÏ©»ØÆ³¼çÇ¤¤ò·ó¤Í¤ë¼é²°´ÆÆÄ¤ËÉ¾Äê¤¬³ØÇ¯¤Ç¤â¹â¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÌ¾¸Å²°Âç¤òÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¨°ìÈÌÆþ»î¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ï°å³ØÉô°å³Ø²Ê¤Î67.5¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢62.5¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¡£
1¼¡¤Ï½Ð´ê½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ2¼¡¤Ï¾®ÏÀÊ¸¤ÈÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ñÎà¤ÏÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤È¡¢¿ÍÊ¸³Ø¤Ë´Ø¤ï¤ëËÜ¤ò1ºý¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ò½ñ¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡×
¡È¿·Ê¹¤Î»æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°ã¤¤¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÉ®¼Ô¤¬¿·Ê¹µ¼Ô¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢µ»ö¤ò¸µ¤ÎÉô½ð¤ÈÆ±¤¸½ñ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á´¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤È¡Ê¶çÆÉÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤äÆÉ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë»ö¾ð¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸½¾õ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
ËèÆü¡¢¼«Âð¤Ç¹ØÆÉ¤¹¤ë¿·Ê¹2»æ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¾®ÏÀÊ¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÖË¾ÍýÍ³¤Ï¸À¸ì³Ø¤È¤«ÆüËÜ¸ì³Ø¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Î²ÝÂê¸¦µæ¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥é¡ÊSNS¤ÇÊ¸¾Ï¤ÎËöÈø¤Ë¶çÆÉÅÀ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ì³Ø¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ¤ÏºÇ½é¤Ë5Ê¬¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¤ËÎý½¬ÄÌ¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¼Áµ¿±þÅú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
Äê´ü¹Íºº¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤¬9ÈÖ¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç29ÈÖ¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîµåÉô¤ÎÎý½¬¤Ç¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ÈÂÎÎÏ¤òºï¤é¤ì¤ëÃæ¡¢³ØÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¢£¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â»à¼é¤·¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó
¼«Å¾¼Ö¤Ç20Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Î¼«Âð¤Ø¤ÏÉô³è¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°µ¢¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤«¤Ã¤Á¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢1»þ´Ö¤«1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò»à¼é¤¹¤ë¡£¤½¤¦¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉô³è¤ÎÈè¤ì¤ò»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁá¤¯¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¢¿²»þ¹ï¤Ï22»þÈ¾¡£¤³¤Î½¬´·¤òÍð¤µ¤º¤Ë·ÑÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¾²¤Ï6»þ¡¢³Ø¹»¤Ë7»þÈ¾¤ËÅÐ¹»¤·¤Æ¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Í¼Êý¤«¤éÌë¤ÏÉô³è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¡¢ÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤Î¿Þ½ñ´ÛÊÙ¶¯¤Ï³ØÎÏ°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤âÈà½÷¤ÎÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÊÙ¶¯Ë¡¤À¡£
¡Ö¼ø¶È¤ÏÌ²¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Áá¤¯¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¹»¤Ç¤âÀèÀ¸¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£ÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ÆÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¡Ö100¡ó¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¡£¹ç³Ê¡ÊºÇÄã¡ËÅÀ¤ËÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¡£Â¾¤Î¿Í¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¾å²ó¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¤È¡×
¢£Éé¤±¤ì¤Ð¤ª¤·¤Þ¤¤¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç³Ø¤ó¤À¼«¸ÊÀÕÇ¤
ÄÌ¾ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È´°àú¼çµÁ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢100¡ó¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¾¿Æ¤Ë¤âÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¤é´ù¤Ë¸þ¤«¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤â¤·¤Ê¤¤¤â¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸å¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¹»Ìîµå¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°Àï¤ÏÉé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¡£¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡£²ù¤¤¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¤é¤òÎ§¤·¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¼é²°´ÆÆÄ¤é»ØÆ³¼Ô¤ÏÎý½¬Ãæ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤ÎÄÌ¤ê¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¼ç¾¤¬¹Í¤¨¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£Áª¼ê¼çÂÎ¤ÎÎý½¬¤ÏÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Î©¿´¤ÏÆü¡¹¡¢È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¼é²°´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö³Þ¸¶¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¡Ê½÷»Ò¼ç¾¤È¤·¤Æ¡ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¸ÞÌ£¤Ë±£¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤¬¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¸ÞÌ£¤µ¤ó¤â³Þ¸¶¤µ¤ó¤â¹ç³Ê¤·¤¿µìÄëÂç¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼èºà»þ¤Î¤Ï¤¸¤±¤¿¾Ð´é¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤âÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦Í½´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
À¶¿å ³Ù»Ö¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼
¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£Áí¹ç½µ´©»ï¡¢ÌîµåÀìÌç»ï¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼èºà¤Ë·È¤ï¤ë¡£
