¥¬¥ó¥×¥é¡ÖRG ¥¢¥«¥Ä¥¥¬¥ó¥À¥àÍÑ¥·¥é¥Ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯ & HG¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÍÑÀÜÂ³¥Ñー¥Ä¡×¤ÎºÆÈÎÊ¬¤¬¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤Æ2·î10Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖRG 1/144 ¥¢¥«¥Ä¥¥¬¥ó¥À¥àÍÑ¥·¥é¥Ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯ & HG¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÍÑÀÜÂ³¥Ñー¥Ä¡×¤ò5·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£2·î10Æü11»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï4,400±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖRG 1/144 ¥¢¥«¥Ä¥¥¬¥ó¥À¥à¡×ÍÑ¤Î¥·¥é¥Ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¡ÖRG¡Ê¥ê¥¢¥ë¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¿·µ¬Â¤·Á¤Î¡È¥·¥é¥Ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡É¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¾õ¤òºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¡¢RG¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀºÌ©¤«¤Ä¥·¥ãー¥×¤ÊÂ¤·Á¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢RG¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥·¥é¥Ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÊ£¿ô¤Î²ÄÆ°¼´¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Æ·ÁÂÖ¤ËÊÑ·Á²ÄÇ½¡£Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥°ー¥ó¤Ï°ú¤½Ð¤·µ¡¹½¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëHG¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÍÑÀÜÂ³¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢RG¥¢¥«¥Ä¥¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÉÕÂ°¤ÎÂæºÂÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç³«µÓ¾õÂÖ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖRG 1/144 ¥¢¥«¥Ä¥¥¬¥ó¥À¥àÍÑ¥·¥é¥Ì¥¤¥Ñ¥Ã¥¯ & HG¥¼¥¦¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÍÑÀÜÂ³¥Ñー¥Ä¡×»ÅÍÍ¡§ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥×¥é¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/144¥¹¥±ー¥ë ÁÇºà¡§PS
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨¼Ì¿¿¤Î´°À®ÉÊ¤ÏÅÉÁõ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«È¯ÅÓÃæ¤Î»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£