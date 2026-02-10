65ºÐ½÷Í¥¡¢ÆñÉÂ´µ¤¦É×¤È£²¿Í¤À¤±¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¡È³Ð¸ç¡É¡Ö·ö²Þ¥¼¥í¤ÎÎ¹¤ò¤á¤¶¤¹¡Ê¾Ð ¡×
½÷Í¥Åì¤Á¤Å¤ë¡Ê65¡Ë¤¬10Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¾¿À·Ð·Ï¤ÎÆñÉÂ¡Ö¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢áÛÀ¼Ððô¡Ê¤±¤¤¤»¤¤¤·¤ã¤±¤¤¡Ë¡×¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿É×¤ÎËÙÀî¶³»ñ»á¤È¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åì¤Ï¡ÖÉ×¥Û¥ê¤¬ÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ17Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î2¿Í¤À¤±¤Î³¤³°Î¹¹Ô¡£´Ú¹ñ¤Þ¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò»þ´Ö¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡£4¿ÍÎ¹¹Ô¤Ç·Ð¸³ºÑ¤ß¡×¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤Î°ÜÆ°¡¢ÂçÊÑ¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¡¢Í½ÄêÊÑ¹¹¤â¡¢Èè¤ì¤â½Ð¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼ºÇÔ¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎ¹¤Î°ìÉô¡¢¤Èº£¤«¤é³Ð¸ç¤ò¤¹¤ë¡×¤È¿´¹½¤¨¤òµ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡ØÁ´Éô²ó¤ë¡Ù¤è¤ê¡Øº£Æü¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Í¡Ù¤òÂç»ö¤Ë¡£¡È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤è¤ê¡È¤Ç¤¤¿¤³¤È¡É¤òµÇ°¤¹¤ë¡£¥«¥Õ¥§¤Ç°ìÂ©¤Ä¤±¤¿¡¢¾Ð¤¨¤¿¡¢·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ý¡Ý¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤À¤é¤Ã¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤â¡¢Î©ÇÉ¤ÊÎ¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦ÆÃÊÌ¡×¤ÈÉ×¤È¿åÆþ¤é¤º¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¡¢¡Ö·ö²Þ¥¼¥í¤ÎÎ¹¤ò¤á¤¶¤¹¡Ê¾Ð¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Á¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£