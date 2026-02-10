眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の9日に放送された第91回の平均世帯視聴率が16・1％（関東地区）だったことが10日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第52回の16・5％。平均個人視聴率は8・7％だった。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、「クマモト、ドウデスカ。」。ある日、トキ（眄个△り）はヘブン（トミー・バストウ）から問いかけられる。さらに「マツエ、ハナレマショウ」と続けるヘブンに理解が追いつかないトキは、ヘブンから逃げ回る。数日後、トキはヘブンに対して静かな怒りを発していた。その様子から夫婦げんかと察した司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、2人の姿にほほえましさを覚える。そんな中、ヘブンは突然、熊本に行くことを提案する。

また、錦織（吉沢亮）は弟の丈（杉田雷麟）に希望進路を訪ねる。丈は兄と同じく帝大に進みたいといい、錦織も了承する。