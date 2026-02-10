¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡ÄÎä¤¿¤¤ºÊ¤Î»ëÀþ¡£¤ä¤ê¼ê¤Î60ºÐ¸µ±Ä¶ÈÉôÄ¹¤¬¡Ö¶þ¿«¤ÎÂà¿¦¡×¡¢²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¡¦¤Ü¤ó¤ä¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥±¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
ÄêÇ¯¸å¤â65ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤±¤ë¡½¡½¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¼Îá¤ò¼õ¤±¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁá´üÂà¿¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÄ¹Ç¯²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ó¤Ê¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥Þ¥Í¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦CFP¤Î¿·°æÃÒÈþ»á¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤È¿¦¾ì¤ÇËÜÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½çÄ´¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤¬½ªßá¤·¤¿Æü
½¤°ì¤µ¤ó¡Ê60ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Ç¯°Ê¾åÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤·¤ÆÉô²¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö²ñ¼Ò¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤¬60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¾¯¤·Á°¡¢¿Í»öÉô¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¤°ì¤µ¤ó¤Ï·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤À¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï½¤°ì¤µ¤ó¤ÎÁÛÄê¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Äó¼¨¤µ¤ì¤¿ÇÛÂ°Àè¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿±Ä¶È¤ä¸½¾ì´ÉÍý¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Éô½ð¡£ÂÐ³°ÀÞ¾×¤ä¿ô»ú¤òÄÉ¤¦»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ¤Î½ñÎà´ÉÍý¤äÈ÷ÉÊ¼êÇÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÁíÌ³·Ï¤ÎÊä½õ¶ÈÌ³¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¿¦¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤äÈ½ÃÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤Ï700Ëü±ß¤«¤é450Ëü±ß¤Ø¡£¡Ö3³äÄøÅÙ²¼¤¬¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸º¾¯Éý¤Ç¤·¤¿¡£ÇÛÂ°Àè¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·ë²Ì¤À¤È¡¢¿Í»ö¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ò·ï¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÌµ»ë¤·¤¿ÇÛÃÖ¤Ë¶¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤òÁª¤ó¤ÀÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢±Ä¶È¤Ê¤é±Ä¶È¡¢´ë²è¤Ê¤é´ë²è¤È¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¸½¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¼¼¤Î´ù¤Î²¼¤Ç¤³¤Ö¤·¤ò°®¤êÄù¤á¡¢¡Ö²¶¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â
¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¾ò·ï¤ÇÆ¯¤±¤ëÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìò¿¦¤Ï³°¤ì¡¢µëÍ¿¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢ÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤âÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¾å²ó¤ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï½¤°ì¤µ¤ó¼«¿È¤¬¾·¤¤¤¿¼ï¤Ç¤·¤¿¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô»ú¤äÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²¼¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¸úÎ¨¤ä·ë²Ì¤òºÇÍ¥Àè¤Ëµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö´¶¾ðÏÀ¤ÏÉÔÍ×¡×¡Ö»Å»ö¤Ï·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¡½¡½¤½¤ì¤¬½¤°ì¤µ¤ó¤Î»ýÏÀ¤Ç¤·¤¿¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡½¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎ³Ê¤¬¤è¤¯À¼¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò°Ñ½Ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²¼¤äÆ±Î½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÍ»ÄÌ¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¡£ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÉÔËþ¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÏÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢É½Î©¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄêÇ¯¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤Î°¤¤É¾²Á¤¬°ìµ¤¤ËÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤¬¡¢½¤°ì¤µ¤ó¤¬Æ±Éô½ð¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¤â¡£¤½¤ÎÉô²¼¤¬¾å»Ê¤È¤Ê¤ê¡¢½¤°ì¤µ¤ó¤¬Éô²¼¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤µ¤¬ÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤ë¸¶°ø¤Ë
·ÑÂ³¸ÛÍÑ¸å¤ÎÇÛÂ°¤ò·è¤á¤ëºÝ¡¢²ñ¼Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬ÇÛÂ°Àè¤Î¸½¾ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¨Ä´À¤ÎÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÉô½ð¤«¤é¤Ï³°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÄ¨È³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤·¤«»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿ÇÛÂ°Àè¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤À¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ò¼Âà¤·¡¢60ºÐ¤ÇÂà¿¦¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶²ñ¼Ò¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÁÓ¼º´¶¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤ò¼º¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤¬µÞ¤ËÇö¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë´®¤¨¤¿¤È¤â¡£
60ºÐ¤Ï±£µï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ã¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢µÊÃãÅ¹¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¡¢²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¤¹¤ëÆü¡¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ½¢¿¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹µ¤ÎÏ¤â¤ï¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÊ¤«¤é¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤Ë¡ÖÂà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¹â°µÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ó¤Ê¤À¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿´¤ò¤¨¤°¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÆóÅÙ¤ÈÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÄêÇ¯Á°¤«¤éÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ÂÀÓ¡×¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î
¡ÖÉô²¼¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ëÆü¡×¡Ö¸ª½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¡×¡½¡½¤½¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾åÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¡¢³Ø¤Ö»ÑÀª¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¾²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
½¤°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¼þ°Ï¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤Ë¤âÃ©¤ê¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¡£65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤È²ñ¼Ò¤Îµï¾ì½ê¤òÆ±»þ¤Ë¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·´Å¤ó¤¸¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Â³¤¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¼«Éé¡×¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤º¡¢¶ì¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ä¶¨Ä´À¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤òÁý¤·¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ª½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢»Å»ö¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ò²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¡¢½ÅÍ×¤ÊÊ¬¤«¤ìÆ»¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·°æÃÒÈþ
¥È¡¼¥¿¥ë¥Þ¥Í¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
CFP®