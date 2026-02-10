¡É·Ú¡É¼«Æ°¼Ö¤è¤ê°Â¤¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡É³Ê°Â¡É¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª 3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖV6H¡×ÅëºÜ¤Î ¡Ö¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡×¤â¡© 150Ëü±ß°Ê²¼¤Î¡ÖÀµÅýÇÉ¥»¥À¥ó¡×¤È¤Ï
¡È·Ú¤è¤ê°Â¤¤¥¯¥é¥¦¥ó¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î²Á³Ê¤¬Ç¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯Ï¢Â³¡Ê2022¡Á2025Ç¯¡Ë¤Ç¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¤Î¸½ºß¤Î¿·¼Ö¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢Ìó174Ëü¡Á248Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿·¼Ö¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê°Â¤¤150Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÍ½»»¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¹âÎæ¤Î²Ö¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤¬¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
Áü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¡É³Ê°Â¡É¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê88Ëç¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿ ¥¯¥é¥¦¥ó¤È¤Ï¡¢1955Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¡Ö°Â¿´¡¦¿®Íê¡×¤òÉÔÊÑ¤ÎDNA¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤·Â³¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âµé¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯¡ÖÀµÅýÇÉ¥»¥À¥ó¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¿Ê²½¡ÊÁ´Éý1800mm¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¡Ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¤Î16ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅÁÅý¤òÂÇÇË¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ö¥»¥À¥ó¡×¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÊÑ³×¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¤Î¹âµé¼Ö¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢150Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÍ½»»¤ÇÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤òÃµ¤¹¤È¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¼°¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï2015¡Á2017Ç¯¼°¡Ê14ÂåÌÜ S210·Ï ¸å´ü·¿¡Ë¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤Ç1Ëükm¡Á3ËükmÂæ¤Î¤â¤Î¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢Åö»þ¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥µ¥ë¡¼¥ó ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤äºÇ¾åµé¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¡×¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥í¥¤¥ä¥ë¤ÇÁ´Ä¹4895mm¡ßÁ´Éý1800mm¡ßÁ´¹â1450¡Á1465mm¡£ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Á´Éý¤ò1800mm¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¡×¤Î3¤Ä¤Î¸ÄÀ¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢Áö¤ê¤òÄÉµá¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¡ÊÄÌ¾Î¡§°ðºÊ¥°¥ê¥ë¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÉ½¾ð¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡2015Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ235PS¡ËÅëºÜ¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖITS Connect¡×¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¡£Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï388Ëü¡Á610Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¤Ï¡¢²÷Å¬À¤È¹âµé´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£²¦´§¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿åÊ¿´ðÄ´¤ÎÂç·¿¥á¥Ã¥¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¡£ÆâÁõ¤Ë¤Ï³Ê»ÒÊÁ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï373Ëü¡Á590Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬75mm±äÄ¹¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸åÀÊ¶õ´Ö¤Î³ÈÂç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V6¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¼çÎÏ¡£¥°¥ê¥ë¤Ï½Ä¥Ð¡¼´ðÄ´¤Î¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï633Ëü¡Á695Ëü±ß¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹âÎæ¤Î²Ö¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä150Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿®ÍêÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥¯¥é¥¦¥ó¤Ê¤é¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Ëü¤¬°ì¸Î¾ã¤·¤¿ºÝ¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤Ï¹âµé¼Ö¤æ¤¨¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÀ°È÷µÏ¿Êí¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£